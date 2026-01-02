大棋盘｜的士车队发展停滞 网约车数目宜松不宜紧

新一届立法会上任，随即要处理多项民生政策工作。上届议会留下的其中一条「尾巴」，是网约车规管立法后的具体细节，尤其是牌照数目。与此同时，去年正式落地的的士车队政策发展停滞，5支车队提供车辆数目仅及目标不足4成，有议员认为这是明显讯号，政府往后制订网约车牌照数目时应宜松不宜紧，方可回应运力需求。

的士车队去年7月投入服务，最初合共只提供约900辆车，未符合可服务车数须达申请规模的6成才获发牌的要求，但运输署仍批准发牌，解释是为让市民及早享用服务。然而直至去年11月底，5支车队均未能达到车数要求，总体规模更只达目标数目的37%，业界归咎难请司机、充电问题等。

车队政策原意是提升的士服务质素，对支付系统、车龄等有具体要求，笔者曾乘搭车队的士，无论车辆质素或服务均优胜于一般的士。不过，使用车队平台叫车至今仍非常困难，但改为透过Uber叫的士，反而不时能召来车队的士，有点讽刺，这反映的士司机本身亦不靠车队「揾客」，宁可同时服务多个平台。有熟悉市场人士坦言，司机单凭车队收入不足以维生，游走不同平台是常态。

立法会议员庄豪锋亦说，曾多次亲身体验车队的士，认为车辆质素佳，但叫车实在太不便，「等10分钟先有，有时等完随时话『无车』cut埋张单」，反而透过其他平台叫的士，即时获回应。他指政府当然可尝试「救」车队，例如提供统合平台、技术支援等，但预料效用不大，市场反应已说明一切：叫车难、少人用，导致盈利空间不足、吸引不到司机加盟，陷入恶性循环。

立法会去年10月通过网约车条例，目标是持牌平台今年第4季开始营运，而部分法例细节仍然「留白」，包括最关键的网约车牌照数目，政府拟今年上半年提交规管细节的附属法例。

庄豪锋认为，网约车牌照数目应从宽处理，以Uber目前在香港约莫有1、2万辆车为参考，初期至少要有1万个网约车牌照，才能回应市场需求，否则市民有需要时叫不到车，只会给予空间非法网约车继续营运。

选委界议员陈绍雄指，的士车队营运面对困难，尤其不少司机仍持观望态度，服务「做唔起」，但若说政策已「烂尾」言之尚早，加上车队已投放大量资源在换车等方面，贸然放弃政策对车队亦不公平。他指大方向应是糅合车队与日后的网约车，例如让车队参与网约平台市场，与现有平台百花齐放。

至于网约车牌照数目应否从宽，陈绍雄指，现时何谓「松紧」都无从界定，因为政府不掌握现有网约平台司机中，有多少属活跃或自由工作者，「可能1个月只开一、两日车」，无法准确估算司机数目和运力需求。他期望政府在发牌条件着手，要求平台提供更详细数据，让政府可按需要灵活调配车辆牌照数目。

另一议员分析，网约车平台必然会以「商业机密」为由，拒提供旗下车辆及司机数据，务求营造「永远唔够车」的观感，令牌照数目最大化，但内地不少城市过去正因为网约车太多，导致行业「内卷」严重，最终要重新收紧，因此牌照不可能太多甚至无限。

随着新议会上任，据悉运物局短期内会陆续约见议员讨论，但由于新人众多，官员要逐一「点相」，随时要重新解释一次政策来龙去脉，据闻当局对此亦颇为紧张。

聂风

