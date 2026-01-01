立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass

第八届立法会任期今日（1月1日）开始，90位议员于今早11时正式宣誓就任。多名候任议员在早上约10时已陆续抵达前厅等候。宣誓仪式由行政长官李家超负责监誓，候任议员早前已接获通知，须于上午10时30分到达立法会大楼，10时45分前到会议厅就座，迟到者不得进入，若无合理原因迟到，都会被取消资格。最终仪式在中午12时许完成，共计7名议员，被立法会秘书长要求重新宣读。

立法会宣誓︱李家超：爱国者治港不是口号 对议员工作寄予厚望

或将竞逐立法会主席一职的金融界陈振英，今日最早进入会议厅内准备。选委界管浩鸣进场后，主动向选委界「新丁」朱立威介绍会议厅。商经局局长丘应桦都提早到会议厅内，与议员交流打招呼。根据现场名牌所见，座位大致与早前政界流传的座位表相约。陈振英根据最初协调结果，原本坐于会议厅最侧处，目前已调回靠中间的位置。去年台风「桦加沙」袭港后巡区受伤的民建联主席陈克勤，继续要撑拐杖到场，但情况明显较选举时好。

90位议员在行政长官李家超监誓下宣誓就任。在监誓后，李家超致辞时首先祝贺各位议员，指今天的宣誓代表每一位的庄严承诺和承担，各位议员宣誓获确认有效后，正式展开履行第八届议员的使命，对议员的工作寄予厚望。

李家超期望新一届议员期盼，贯彻行政主导和爱国者治港原则相适应的方针，又提到国家主席习近平在本届政府上任时要求特区实行行政主导体制，行政机关和立法机关既互相制衡且配合，习近平在上月听取其述职时亦明确要求特区要坚持和完善行政主导。他表示，过去三年「我以行动实践行政主导」，主动推动建立行政立法良性互动的关系，包括提出前厅交流会等。他强调「爱国者治港不是口号」，必须实在地实践，议会运作要坚持理性、专业，与建设性，这是对行政立法既互相制衡且配合的重要考验。

李家超又希望议员贯彻和遵守立法会议员守则，该守则是去年立会为完善议员履职制度而制定，并于今年今日正式实施，而守则订明议员要维护宪制秩序、国家安全、行政主导体制、坚守法治等，同时守则亦定下操守标准，包括议员需基于事实和证据，以证论证，不可无中生有，不可作偏颇或侮辱性的言论或人生攻击。议员要以国家根本利益与香港社会整体行事，不应只追求口个人政治利益与荣耀。他又强调「议员履职时不应只当评论者，而应积极发挥民意代表的角色，向政府积极进言，并尽力提出有效的解决方案」。

立法会宣誓重点情况

【12:17】选委界苏绍聪是最后一名议员宣誓，仪式完成。

【12:12】经民联邓铭心，宣读誓词时错读了「尽效忠」，被指有不清晰之处，被要求重读一次。

【11:51】工联会李广宇误将「据实声明」读成「确实声明」，须再读一次。

【11:48】旅游界江旻憓顺利完成宣誓，不须重新宣读。

【11:43】民建联陈永光被秘书长要求重新宣誓，但未有解释原因。

【11:40】商界（第三）严刚是首名以普通话宣誓的议员。

【11:30】新民党陈家珮宣誓时，误将「廉洁奉公」读成「廉正奉公」，须再读一次。

立法会宣誓︱林琳宣誓时未有举起右手

【11:24】民建联林琳在宣誓期间没有举起右手，但秘书长未有要求她再次宣誓。而根据立法会议员宣誓须知，当立法会秘书读出议员的名字后，该议员应带同誓言或誓词到台前，举起右手宣誓，但同时列明「举起右手宣誓并非法定要求」，未知是否需要特别处理。

【11:18】工联会吴秋北同样被指宣读时有不清晰，需要重读，但实际上无明显「食螺丝」位置。

立法会宣誓︱何君尧继彩排后再次「甩辘」 被要求重新宣读

【11:17】自由党李镇强同样因宣读誓词时有不清晰之处，需要重读。

【11:10】选委界何君尧宣誓时，继上次彩排后，再次尝试不看稿背诵誓词，但读到「尽忠职守」时「食螺丝」，被秘书长称其宣誓有不清楚之处，需要重新读誓词，是首位被要求重读的议员。

【11:04】民建联李慧琼首先宣誓，其后依次为民建联陈克勤、经民联梁美芬等。

【11:02】立法会秘书长卫碧瑶宣布宣誓仪式开始，现场奏唱国歌。

【11:00】李家超进入会议厅。

【10:55】议员陆续准备，民建联「新丁」郭芙蓉在会议厅影相留念之际，其党主席陈克勤走到她身后时，即被党友陈学锋笑指是「摄石人」，引来大家哄笑，随后陈学锋即举机与部分坐在一起党友自拍。

誓词全长约100字，宣誓的次序，以资深程度排列，若资历相同就按姓氏笔划，今日首位宣誓的是2008年连任至今的民建联李慧琼。立法会秘书处早前（30日）为一众议员安排宣誓彩排，超过十位议员被要求重新宣读誓词。

记者：林彦汛、郭咏欣、李健威

摄影：刘骏轩、陈浩元