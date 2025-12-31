立法会任期最后一日 梁君彦感毕生最大光荣 田北辰：带著「无愧」离开议会

今日（12月31日）是第七届立法会最后一日任期，结束21年议员生涯的立法会主席梁君彦发表感言，表示能在此大时代服务立法会、香港与国家，是他毕生最大的光荣。他衷心感谢曾向他建言的每一位市民，以及工业界一直以来的鼎力支持，会珍藏与历任议员共事和秘书处合作的难忘回忆。

梁君彦：本届立法会「开山劈石」

梁君彦提到，第七届立法会作为完善选举制度、落实「爱国者治港」后的首届立法会，全体议员履职尽责，竭尽所能，「开山劈石」，协助中央和特区政府完成了多项推动「一国两制」行稳致远、促进香港长期繁荣稳定的重要工作。他为这份得来不易的成绩感到自豪，并向每一位议员同事的努力和付出致以诚挚感谢。

展望未来，第八届立法会议员即将于1月1日宣誓就职，欣见90名候任议员齐整出席宣誓仪式彩排，全程认真投入，充分展现服务市民的准备和决心。他深信第八届立法会定能做到薪火相传，全力支持行政长官和特区政府实现良政善治。

梁君彦亦在社交平台发布影片，回顾第七届立法会重要时刻，当中提到立法会做到行政立法良性互动，包括20次前厅交流会、行政长官交流答问会等；议会外亦有不同的交流，包括特区政府足球队与立法会足球队的足球比赛等；立法会新建天台「双松并肩」，比喻行政立法合作，实现良政善治；第七届任内亦通过了160项法案，当中包括基本法《23条》、三隧分流等，在议事厅上为民发声。

田北辰自己议会工作无愧初心。田北辰FB图片

田北辰：与庄豪锋继续为市民服务

实政圆桌立法会议员田北辰表示，今天对他而言别具意义，13年议会生涯在今天划上句号，对于以议员身份服务香港，深感荣幸。反思过去，田北辰坦言，在处理每项事务上或有未尽善之处，但他自问已竭尽所能，「不论是为街坊争取增设一部自动柜员机、完善一个回旋处、协助居民应对飞机噪音问题，还是争取兴建新的跨海铁路等，纵然结果或有未尽人意之处，都已竭尽全力，始终怀着无愧的初心。今天离开议会，亦算是带着这两个字离任。」

他强调，角色岗位虽然不同，但服务市民的步伐不会停下。未来，他将以实政圆桌召集人的身份，与新议员庄豪锋一同继续为市民服务，为无声者发声。