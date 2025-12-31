大棋盘｜立法会主席之争「自由搏击」 李慧琼陈振英料互撼 一原因禁拉票

新一届立法会主席之争，自从大热人选之一、民建联李慧琼在北京出席全国人大常委会会议后，并公开表示人大常委与大主席一职无冲突后，政治风向已有变化。政圈最新传出，今次主席宝座之争将容许「自由搏击」，料由李慧琼及财委会主席陈振英一较高下。立法会秘书处亦已通知议员，1月8日出席主席选举特别论坛，意味很大机会多于一人竞逐。「有竞争」风气由立会选举延续至主席选举，固然是好事，但据闻当中设有两大限制。

禁止拉票 其他议员不公开点评主席人选

对上一次有竞争的主席选举在2016年，当时秘书处安排候选人特别论坛，按规定不多于两小时。当时仍是建制泛民对立年代，论坛上因梁君彦持英国居留权而争论不休，演变成混乱场面，最终梁君彦放弃英籍文件急急送到，有惊无险当选。2022年换届后，只得梁君彦一人获提名，自动当选连任。

政圈原以为新一届主席毋须竞争，但最新消息是容许「自由搏击」，原本稍为秤先的陈振英，预料要硬撼李慧琼。两位议会核心人物对垒，为保阵营团结，据闻设有两大原则，包括禁止拉票及互相攻击，候选人则在论坛阐述政纲及专长争取支持。另一原则是其他议员勿公开点评主席人选，虽则现实上难禁止私下讨论，但亦可免则免。

议员指李慧琼主持会议公正 有选委议员撑陈振英

正如本栏昨日所述，李慧琼是来届立法会最资深议员，本身也是内会主席，有暂代主持大会经验；加上有民建联20名议员、友好政党及社团支持，在「自由搏击」下有先天优势。有非民建联议员指，梁君彦主持会议风格较强势，若议员发言稍为不符主题或铺垫太多，「会好快闸住」，认为李慧琼「相对无咁易落闸」，表现亦公正。

不过李慧琼若问鼎主席一职，亦需要说服外界如何兼顾人大常委工作，以及如何避免民建联在议会占据过多重要职位。至于陈振英，除获所属的板块「G19」支持，在工商界亦朋友多，担任财会主席也展示协调能力，有选委议员直言不希望民建联「独大」，倾向支持陈振英。

相关新闻：大棋盘︱立法会主席花落谁家仍有变数 议员获约见咨询

新人难抉择 西瓜靠大边？

有资深政圈中人则认为，李慧琼和陈振英有一定地位和人缘，主席位置固然重要，但若太执着成败或外界眼光，反而适得其反，作为政治人物，要有「随遇而安不强求」的胸怀。

来届议会有40名新丁，部分无党派议员或一人党，会否成为影响战局的「关键少数」？但与此同时，这批议会新人亦未必懂得抉择，连即将卸任的老将田北辰也笑言，「如果我要拣都唔知点拣」。有议会中人指，民建联实力雄厚，与各界别联系密切，正所谓「西瓜靠大边」；又形容若政治上陈振英是「100%可信」，李慧琼可能是「120%可信」。

不过主席选举好处是投暗票，若议员怕尴尬或「落错注」，当被问及取态，不妨参考发叔当年金句：投畀赢𠮶个。

聂风

