立法会主席梁君彦卸任在即 称感光荣及满怀感恩 寄语新一届议员虚心学习 贴地服务市民

第八届立法会将于明年1月1日宣誓上任，即将卸任立法会主席的梁君彦今（27日）在电台节目回顾21年的立法会工作，并对香港未来发展提出寄语。他表示，这是最后一次以立法会主席身份执笔，几天后将卸下肩负了21年的议员职责。他回顾这段旅程，感到非常光荣，同时满怀感恩，形容是「走了一趟因贡献香港而丰盛、因服务市民而圆满的奇妙之旅」。

梁君彦亲历战后香港奋斗历程

梁君彦在电台节目上发表家书，细数自身经历与香港发展轨迹的紧密连结。他称自己生于上世纪50年代，亲身经历战后香港的奋斗历程，到今天，适逢百年未有的大变局加速演进，香港在国家发展大局中，担当着独特角色。他有幸参与这条极不平凡的发展路。

21年议会生涯初心：将更好的香港交给下一代

梁君彦提及70年代大学毕业后就投身家族事业，其后逐渐从工商界的转向投身各项公职服务，代表工业界发声，协助业界升级转型，回馈香港。沙士疫情后，他得到业界支持，从2004年获选为立法会议员；到2016年至今9年，更获议员支持成为立法会主席。

梁君彦表示，很高兴在立法会参与到发展经济、改善民生的工作，亦有幸带领立法会，特别是建制派议员，一起无惧、无偏、无私奉献地协助中央和特区政府克服新冠疫情、令议会回复理性、完善选举制度，以及成功处理不少老大难的问题。他提到，行政立法关系良性互动达到历史新高，去年更同心同德，完成延搁了27年的《基本法》第二十三条立法，真正做到「民有所呼，我有所应」。立法会也史无前例地加强自我监督，引入新的《立法会议员守则》，完善履职机制，让议员更好地履行宪制职能。

他亦感叹，转眼间，在立法会已经21年，深深感受到担任议员是一份使命。他形容自己在从政路上经历了高山低谷，顺流逆流，但无论任何光景，都驱使他继续前行、永不言倦，始终是「将更好的香港交给下一代」的初心。

梁君彦寄语来届议员：以国家香港利益为重 贴地服务市民

梁君彦很感谢立法会秘书处，指作为立法会主席，他一直与秘书处合作无间，即使面对的挑战有增无减，秘书处总是敢于突破，与时并进，尽责建言，提供所有可能的选择，让他全面考虑，作出最佳决定。

他指，秘书处已经为第八届立法会候任议员举行了简介会，协助他们熟习议会运作，尽快「埋位工作」。他忆述当时与候任议员分享经验时，特别提到议员任重道远，不是「打份工」，不是为自己个人荣耀去做，而是以国家和香港的整体利益为依归；亦要虚心学习，才能够贴地服务市民。梁君彦认为，这不只是自己作为现届立法会主席对新一届议员的期望，相信也是国家和全港市民对立法会的殷切期望。

他亦提醒新一届议员，甫上任就要处理许多重要工作。行政长官已表示，政府会在新一届立法会首次会议，提出议案讨论如何支援大埔火灾的善后重建，推动制度改革。另外，财政司司长已展开新一份《财政预算案》的公众咨询。议员须要协助政府拟备一份稳健务实、为香港妥善谋划未来的预算案。

立法会需助政府对接国家「十五五」规划

展望未来，梁君彦指出，2026年是国家「十五五」规划开局之年。国家主席习近平已嘱咐香港要主动对接国家「十五五」规划，坚持和完善行政主导，扎实推动经济高质量发展，深度参与粤港澳大湾区建设，更好融入和服务国家发展大局。这些是国家开给香港的考试题，也是国家支持香港发展更上一层楼的黄金机会。

立法会作为特区管治团队的重要组成部分，有责任协助特区政府准确把握发展方向，出谋献策，回答好试题。梁君彦深信，在坚持和完善行政主导的前提下，发挥立法会的独特宪制职能，全面全力支持特区政府推动香港变革创新。

梁君彦续指，在「一国两制」下，香港是国家唯一实行普通法的城市，有引以为傲的法治传统，又是最开放的城市，资金、资讯和人才自由流通，中西文化交融，加上位处亚洲的中心，「背靠祖国、联通世界」，都是香港得天独厚的独特优势，一定要倍加珍惜，用心发挥。

以簕杜鹃喻香港：朝气蓬勃 适应力强 顽强奋进

梁君彦在文末提到，立法会广场近年种了很多粉红色簕杜鹃，簕杜鹃开花期长，色彩灿烂，又能适应不同环境，生命力强。看见簕杜鹃就好像看见香港，朝气蓬勃，适应力强，顽强奋进。

他最后祝愿香港人继续以自强不息的精神，成就更美好的香港，将更美好的香港交给一代又一代，成为国家富强、繁荣长青不可替代的力量。