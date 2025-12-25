圣诞｜律政司邀22名基层儿童访官邸 林定国获窝心愿望：小女孩盼与司长做好朋友

今天（25日）是圣诞节，律政司司长林定国在社交平台祝大家节日快乐，并提及上周末，在香港圣公会麦理浩夫人中心的支持下，邀请了22位来自葵青区、年龄介乎6至11岁的基层小朋友到官邸作客，刑事检控科6位年轻同事一同参与。除了律政司的同事外，更有特别嘉宾劳工及福利局局长孙玉菡和其太太，一同和小朋友玩游戏和聚餐，并安排大抽奖，离开时小朋友都显得依依不舍。

小朋友年纪小 常识游戏回答相当出色

林定国表示，活动安排了一些轻松有趣的游戏，自然地带出必须守规矩、不做违法事情等正确价值观，也加入了简单的时事常识问答。他赞赏小朋友年纪虽小，但不少回答都相当出色，留下深刻印象。

小朋友写心意卡：想做律政司司长

林定国提到其中一个温馨环节，是邀请小朋友亲手写下心意卡，挂在圣诞树上。他形容小朋友「天真烂漫」，有些希望有新手机，有些说希望将来要做律师甚至是律政司司长，最令他窝心的是一名小女孩说愿望是和林定国做好朋友。

他指，这些小朋友来自基层，有不少从未曾到过山顶，虽然性格各有不同，但都活泼可爱、聪明伶俐。他们对官邸十分有兴趣，甚至向林定国提问是否需要乘坐直升机上班。林定国鼓励他们，世界很大，只要努力，未来的路有很多可能，将来也有机会入住官邸。

林定国表示，虽然只是短短几个小时，但能扩阔他们的眼界，感受到大家的陪伴与关心，这一段与他们共度的时光，十份值得。他坦言，大人其实和小朋友一样，甚至更开心。他亦想藉这个特别的日子，向所有小朋友说声「多谢」，祝他们和家人身体健康、生活愉快。