河套香港园区︱李家超与进驻企业交流 负责人：有助打造高端创科产品「香港制造」品牌

行政长官李家超与进驻河套香港园区的内地及海外企业负责人交流，多间内地科技公司都表示，香港有国际化以及人才优势，而河套香港园区能最大程度联动香港和深圳产业链，是走向国际化的最佳支点，有助打造高端创科产品「香港制造」品牌。

河套港深创新及科技园香港园区正式进入营运阶段。行政长官李家超，在财政司司长陈茂波、副司长黄伟纶、创科及工业局局长孙东、常任秘书长暨港深创科园公司董事会主席蔡杰铭等人陪同下，在典礼仪式前，到首批大楼与进驻香港园区的企业交流。

两座湿实验室大楼使用率已达八成

目前已经有超过60家来自本地和海内外的生命健康科技、微电子、新能源及人工智能等领域的企业和机构与园区签署租约并陆续进驻，包括全球领先的智能传感交互解决方案提供商独角兽企业「歌尔微电子」、世界领先的骨传导设备研发及生产商「韶音科技」、全球顶尖的锂电池原材料生产商「天齐锂业」、高端专科智能医疗设备公司「元化智能科技」、储能科技公司「厦门海辰储能科技」、人工智能药物和新材料研发公司「晶泰科技」、医药研发企业「恩康药业（香港）」、微创手术机器人技术研发公司「ASN Medical Limited」、国际知名生物医药企业「阿斯利康」、德国医疗器材公司「H. Buschkuehl Limited」、瑞士精密外科手术器械研发公司「Spirecut International Limited」等。如计及其他共用设施，两座湿实验室大楼的使用率已达至八成。

企业负责人大赞「一河两岸」优势

李家超与其中6间内地企业和两间海外企业负责人交流。元化智能科技公司创始人兼董事长孟李艾利向李家超表示，将在河套香港园区生产智能医疗设备，包括手术机器人，这些产品都会贴上「香港制造」标签，并出口到海外，目前印尼和巴西已分别有5台和10台手术机器人订单，未来会打造「香港制造」品牌。

厦门海辰储能科技联合创始人兼总经理王鹏程则向李家超介绍，公司业务包括锂电池等储能材料，短短6年出货量跃居全球第二，目前在河套香港园区承租两层办公空间，将招聘200人在此工作，负责锂电池材料的研发及认证。他认为河套正是有「一河两岸」优势，可将研发和认证放在香港，再结合深圳的生产产业链。王鹏程指，公司花了一年多时间在全球考察不同国家和地区，包括新加坡等地，最终认为香港最能满足公司研发和全球化需要，而河套香港园区正是有「天时、地利、人和」的最佳优势。

瑞士精密外科手术器械研发公司「Spirecut International Limited」创办人兼行政总裁Ferderic Schuind表示，公司希望向中国内地推广技术，而「河套园区拥有达成国家药品监督管理局要求所需的所有生态系统」，例如进行医疗器材测试或获取医疗数据等。

李家超冀吸引更多领先企业落户

李家超表示，目前正筹备制定新立法，以便利数据、人才、数据等流动，两地园区合作将加快注册、测试等程序，希望能比原本需要的时间缩短数倍。他又指，政府也有政策吸引人才，促进投资，希望吸引更多领先企业落户，达到「一加一大于二」的效果。

按河套香港园区的《发展纲要》，园区第一期将于2030年有序落成，至2035年全面发展格局形成，整体创科生态蓬勃。政府将继续推进河套香港园区的建设和发展的工作，包括优化制度环境、深化政策支援、积极引入优质企业与世界级科研团队等。河套合作区将成为香港创科发展的桥头堡和示范地，更将成为粤港澳大湾区，以至全球创新版图上的创新政策试验田，以及富有强大推动力的发展引擎。