跟进九龙湾站指示牌还原 田北辰：退休前给淘大花园居民的礼物

政情
更新时间：22:29 2025-12-19 HKT
发布时间：22:29 2025-12-19 HKT

港铁九龙湾站B出口指示牌早前由「淘大花园」改为新近启用的「东九文化中心」，引起附近居民不满，向实政圆桌立法会议员田北辰投诉，如今事情有新进展，田透露今晚（19日）收车后，港铁会重新加上「淘大花园」的指示。

田北辰上月在社交平台透露，继何文田A出口指示牌无端变为私人住宅「朗贤峰」后，再次收到九龙湾站B出口指示牌改为「东九文化中心」的投诉。田北辰今日在社交平台分享好消息，指收到港铁确认，会在今晚收车后重新加上「淘大花园」的指示牌，田形容这是他立法会退休前送给淘大花园居民的礼物。

田北辰又指，自己收到帮忙要求时，虽然已经宣布不参选第八届立法会选举，会交棒予庄豪锋，但对事件非常上心，承诺会在任期内推动解决，因此每个星期都会「追」港铁一次。

相关新闻：

港铁九龙湾站B出口「淘大花园」变「东九文化中心」 田北辰：继何文田站后又接投诉

何文田站改指示牌︱港铁解释：按出入口最近建筑物更新 将一并检视德福花园B出口灯箱

港铁九龙湾B出口淘大花园指示牌易名东九文化中心 居民感受伤害 业委会促两名共存

