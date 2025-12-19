Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘｜立法会议员宣誓仪式料元旦举行 显示「急逼感」

政情
更新时间：09:07 2025-12-19 HKT
发布时间：09:07 2025-12-19 HKT

第八届立法会任期明年1月1日开始，候任议员早前收到秘书处通知，预留1月1日及2日时间出席活动，据悉其中一日将举行宣誓仪式。综合政圈消息，宣誓仪式料订于元旦日公众假期举行，有议员认为此举显示新立法会「半分钟都不浪费」，走马上任后立即与政府跟进大埔火灾善后、修订法例等，以及参与新一份《财政预算案》咨询工作。

以往未试过任期展开与宣誓同步

回归以来，每届立法会任期展开，与议员宣誓就任日期并不相同，中间时隔两天至10多天不等，例如2016年闹出的宣誓风波，当届议员任期于10月1日展开，同月12日宣誓。以往宣誓仪式大多在星期三举行，同日由议员互选立法会主席。及至2021年选举改制后，第七届立法会任期于2022年1月1日展开，议员在1月3日星期一即宣誓，并改由特首监誓，政府同日下午确认全体议员宣誓有效。

至于新一届议会宣誓安排，政圈预料订于1月1日举行，倘属实将是首次在公众假期举行立法会宣誓仪式。有资深议员认为，从政府角度而言，议员越快宣誓就任，越显示推动改革工作的「急逼感」，向公众释出「半分钟都不浪费」的讯息。

建制料立会主席协商产生

事实上，无论是大埔火灾支援灾民及重建、《预算案》咨询，以至领导人明令要「主动对接国家十五五规划」，都需要一众议员集思广益，提出务实可行建议，越早「埋位」便越有身份发言。去年重塑后的区议会上任，亦在元旦日举行宣誓就任仪式。

宣誓仪式后，理论上亦要选出新一届立法会主席，究竟谁人接替梁君彦出掌立会，政圈至今仍未有确切消息。有议员透露，早前获通知1月8日早上举行主席一职候选人论坛，约两小时后投票，但他相信今次主席宝座会事先协商，预料只有一项提名，提名期过后便宣布当选，上届梁君彦亦是以此方式连任。

特首李家超早前表示，将在立法会第一个会议提出政府议案，商讨如何支援灾民及重建复常，据闻当局倾向可在1月7日首次大会提出，否则要等到1月14日处理。换言之，若在1月7日举行首次会议，8日的候选人论坛其实已不存在，主席一职经已敲定。

政府办交流会 江旻憓仍未「开金口」

新立法会未上任，政府昨日举办候任议员交流会，政务司司长陈国基形容是「重要创新」，希望透过尽早与候任议员沟通，在政策酝酿阶段凝聚共识，令政府施政更贴近民意，议题围绕行政立法关系及加强经济发展。

据闻，会上共有13名议员发言，有新丁有旧人，巧合的是，与上周新旧议员会见传媒时的发言阵容完全无重叠。有与会者相信是为公平起见，背后有一定安排，从安排议员事后「扑咪」便可知一二。

至于备受注目的旅游界候任议员江旻憓，据闻她仍未「开金口」，不止婉拒向记者「讲两句」，昨日交流会上亦未有举手发言，看来「剑后」出口不如打剑般进击。

聂风

