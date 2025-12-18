Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

律政司香港国际法律人才培训学院成立一周年 林定国肯定成效赞合作成果理想

政情
更新时间：17:19 2025-12-18 HKT
发布时间：17:19 2025-12-18 HKT

律政司司长林定国今日（18日）在社交媒体发文，指律政司香港国际法律人才培训学院成立一周年，过去一年举办逾10个活动与课程，合作成果理想。学院植根香港，面向内地与国际，旨在为香港、内地及「一带一路」沿线地区的法律专业人士提供实战交流与培训平台，以配合国家「十五五」规划中涉外法治体系和能力建设的策略。

学院国际协作成果丰硕

林定国指，学院在过去一年积极拓展国际及内地合作。约半数项目与海牙国际私法会议、国际私法统一协会、联合国国际贸易法委员会和亚太经合组织经济委员会等知名国际组织合作。同时，约三分之一项目与内地机构协作，包括最高人民法院、司法部、外交部、国务院国有资产管理委员会、上海市高级人民法院和华东政法大学。学院亦设有专为本地法律和争议解决业界设计的项目，为香港、内地及「一带一路」沿线地区法律专业人士提供交流平台。

专家委员会探讨未来发展

林定国续指，香港国际法律人才培训专家委员会于12月上旬举行第二次全体会议，专家们深入探讨了学院培训工作的优先范畴、重点领域、合作伙伴安排，以及如何提升国际影响力，期望未来课程及项目能产生更大影响。并指出，学院由2023年施政报告提出成立至今，短短两年多时间已取得初步成果，令人鼓舞。

林定国表示，律政司将持续推动学院深化与国际及区域伙伴合作，优化课程设计，使法律专业人才更系统地对接国际规则与实务需求，同时更好地支援内地企业海外发展和争议解决，在国家涉外法治建设中发挥重要作用。

