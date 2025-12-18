Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大律师公会访京晤港澳办 毛乐礼：表达香港维护法治的重要性

政情
更新时间：15:40 2025-12-18 HKT
发布时间：15:40 2025-12-18 HKT

香港大律师公会继续最后一天访京行程，今日( 18日 )到访国务院港澳办，与港澳办八局局长杨晓山会面，会面历时约60分钟。大律师公会主席毛乐礼会后见记者总结行程时表示，公会主要表达了维护香港法治的重要性， 亦表达了香港司法机构独立地运作，亦在涉外法治教育、替代争议解决、与国际法律界的交流等多方面的法律议题，交换意见。

毛乐礼在北京表示， 这次代表团一共拜访了8个不同的单位，了解他们的运作，及他们关心的法律议题。公会感谢各方接见及接待的单位。

香港大律师公会代表团今日（18日）拜访国务院港澳办。图为公会主席毛乐礼发言。
香港大律师公会代表团今日（18日）拜访国务院港澳办。图为公会主席毛乐礼发言。
香港大律师公会代表团今日拜访国务院港澳办。前排左五为港澳办八局局长杨晓山；左四为公会主席毛乐礼；右四为公会副主席许绍鼎；左二为公会副主席薛日华；右二为公会名誉秘书及财政严永铮。
香港大律师公会代表团今日拜访国务院港澳办。前排左五为港澳办八局局长杨晓山；左四为公会主席毛乐礼；右四为公会副主席许绍鼎；左二为公会副主席薛日华；右二为公会名誉秘书及财政严永铮。

法律界做好「超级联系人」

公会主席毛乐礼表示，此行已经如实就著公会认为重要、会员及市民关心的法律议题，反映了公会意见。公会亦认为这种纯法律议题的专业交流，有助香港的法律界，继续保持香港独特的地位及优势，及联通世界方面，做好超级系人的角色，为国家的发展作出贡献。公会昨晚( 17日 )也参观了泡泡玛特， 了解他们全球在不同的司法管辖区，保护知识产权的策略。 

另外， 毛乐礼见记者时表示， 公会正在内部研究中， 在大埔火灾后， 涉及的法例可以怎样完善的大方向， 包括例如打击围标， 是否可以考虑设立专属的刑事罪行， 但问题复杂， 需要长时间研究。 另外， 他亦提到有关建筑物及建筑工程的监管，可以考虑是否需要提升「作业守则」及「指引」的法定地位，保障市民安全。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
5小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
22小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
15小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
6小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
7小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
21小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
6小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
1小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
4小时前