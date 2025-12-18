大律师公会访京晤港澳办 毛乐礼：表达香港维护法治的重要性

香港大律师公会继续最后一天访京行程，今日( 18日 )到访国务院港澳办，与港澳办八局局长杨晓山会面，会面历时约60分钟。大律师公会主席毛乐礼会后见记者总结行程时表示，公会主要表达了维护香港法治的重要性， 亦表达了香港司法机构独立地运作，亦在涉外法治教育、替代争议解决、与国际法律界的交流等多方面的法律议题，交换意见。

毛乐礼在北京表示， 这次代表团一共拜访了8个不同的单位，了解他们的运作，及他们关心的法律议题。公会感谢各方接见及接待的单位。

香港大律师公会代表团今日（18日）拜访国务院港澳办。图为公会主席毛乐礼发言。

香港大律师公会代表团今日拜访国务院港澳办。前排左五为港澳办八局局长杨晓山；左四为公会主席毛乐礼；右四为公会副主席许绍鼎；左二为公会副主席薛日华；右二为公会名誉秘书及财政严永铮。

法律界做好「超级联系人」

公会主席毛乐礼表示，此行已经如实就著公会认为重要、会员及市民关心的法律议题，反映了公会意见。公会亦认为这种纯法律议题的专业交流，有助香港的法律界，继续保持香港独特的地位及优势，及联通世界方面，做好超级系人的角色，为国家的发展作出贡献。公会昨晚( 17日 )也参观了泡泡玛特， 了解他们全球在不同的司法管辖区，保护知识产权的策略。

另外， 毛乐礼见记者时表示， 公会正在内部研究中， 在大埔火灾后， 涉及的法例可以怎样完善的大方向， 包括例如打击围标， 是否可以考虑设立专属的刑事罪行， 但问题复杂， 需要长时间研究。 另外， 他亦提到有关建筑物及建筑工程的监管，可以考虑是否需要提升「作业守则」及「指引」的法定地位，保障市民安全。