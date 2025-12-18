Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘｜卸任议员不言退 老将续发挥「余热」

政情
更新时间：09:22 2025-12-18 HKT
发布时间：09:22 2025-12-18 HKT

新人事新作风，新一届立法会明年1月1日上任，政府今日将举行候任议员交流会，由政务司司长陈国基作开场发言。多名资深议员即将退下火线，各人近日已开始执拾办公室，难免要作「断舍离」，但可以肯定的是，他们不会完全脱离公共服务。近日两位身兼行会成员的资深议员林健锋、陈健波都获委以重任，加上多位退任老将，往后一段时间会以顾问或党团等身份，继续在政界发挥余热。

来届议会七旬以上「一个不留」，当中身兼行会成员的双料议员，有5人将离开立法会。不过林健锋上周已获委任为职训局主席，明年1月1日生效，实现公职无缝交接。陈健波则身负要务，担任宏福苑火灾独立委员会委员，需在9个月内完成报告查找灾祸成因，责任重大。

林健锋在商界打滚多年，近年积极为港招商引资，人脉广阔；保险界陈健波议会经验丰富，具备政治手腕，既然两人仍有心有力，即使不做代议士，也可在其他范畴继续贡献力量，无谓浪费两位政坛老手的宝贵经验。

林健锋向笔者指，卸任议员不代表退休，香港正面对经济产业转型，科研成果产品化要大幅提升，除管理人才外，也要「落手落脚」人才，其中北都发展过程中，本港要着重培训工业发展。加上大埔火灾后，建筑工程监管、楼宇消防安全都是重点议题，入主职训局后会即时审视所有建筑相关课程。他相信以自身近半世纪公职经验，可胜任新工作。

其他即将卸任的「老鬼」，例如自由党张宇人、新民党黎栋国等，都会继续留在党团，协助党友议会工作，传授经验。实政圆桌庄豪锋成功从田北辰手上接棒，预料会承接关注交通基建、房屋等政策范畴。不过田北辰本身涉猎范围更广，一些独特经验如前九铁主席、服装品牌老板等，不是那么容易「过料」给徒弟。据悉田北辰亦会继续以顾问身份领导实政圆桌。

田北辰指，重要议题在内部讨论后，会有统一立场，分别是两人表述方式或不同，「例如某议题，我话『一定唔应该』，佢可能会话『最好唔好咁做』，但实际上是同一意思。」这要靠新人累积经验，自行拿捏。至于全个组织只有他一人懂得的议题，他会继续发声。

有政党中人表示，「换代」是任何党派必经阶段，举例指2016年立法会有一批元老退下来，如民建联谭耀宗、叶国谦等，他们暂时留在党团，待新议员上轨道后才「全退」。

至于会否衍生「太上皇」问题，该人坦言相当视乎「老鬼」们如何拿捏尺度，例如大党传承工作做得较完整，议员退任后如非必要，也不会参与议会工作。不过一些中小型政党，基本上是靠核心人物的「明星效应」撑起来，他们未必适应退任后的「身位」，仍然会凭借过去的江湖地位，活跃发表意见。

有选委界议员私下说，梁君彦、廖长江、田北辰等老将，都是具领导地位或风格出众，对新议员起榜样作用，但来届能压场的人明显少了。他担心部分新丁上任后想尽办法争曝光、「博出位」，但有时可能未做足功课、搞错程序，预料首半年仍是「适应期」，少不免有甩辘，期望留任的资深议员努力提场。

聂风
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
9小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
14小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
18小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
15小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
18小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
16小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
3小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
11小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
2025-12-17 08:00 HKT
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
保健养生
16小时前