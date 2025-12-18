大棋盘｜卸任议员不言退 老将续发挥「余热」

新人事新作风，新一届立法会明年1月1日上任，政府今日将举行候任议员交流会，由政务司司长陈国基作开场发言。多名资深议员即将退下火线，各人近日已开始执拾办公室，难免要作「断舍离」，但可以肯定的是，他们不会完全脱离公共服务。近日两位身兼行会成员的资深议员林健锋、陈健波都获委以重任，加上多位退任老将，往后一段时间会以顾问或党团等身份，继续在政界发挥余热。

来届议会七旬以上「一个不留」，当中身兼行会成员的双料议员，有5人将离开立法会。不过林健锋上周已获委任为职训局主席，明年1月1日生效，实现公职无缝交接。陈健波则身负要务，担任宏福苑火灾独立委员会委员，需在9个月内完成报告查找灾祸成因，责任重大。

林健锋在商界打滚多年，近年积极为港招商引资，人脉广阔；保险界陈健波议会经验丰富，具备政治手腕，既然两人仍有心有力，即使不做代议士，也可在其他范畴继续贡献力量，无谓浪费两位政坛老手的宝贵经验。

林健锋向笔者指，卸任议员不代表退休，香港正面对经济产业转型，科研成果产品化要大幅提升，除管理人才外，也要「落手落脚」人才，其中北都发展过程中，本港要着重培训工业发展。加上大埔火灾后，建筑工程监管、楼宇消防安全都是重点议题，入主职训局后会即时审视所有建筑相关课程。他相信以自身近半世纪公职经验，可胜任新工作。

其他即将卸任的「老鬼」，例如自由党张宇人、新民党黎栋国等，都会继续留在党团，协助党友议会工作，传授经验。实政圆桌庄豪锋成功从田北辰手上接棒，预料会承接关注交通基建、房屋等政策范畴。不过田北辰本身涉猎范围更广，一些独特经验如前九铁主席、服装品牌老板等，不是那么容易「过料」给徒弟。据悉田北辰亦会继续以顾问身份领导实政圆桌。

田北辰指，重要议题在内部讨论后，会有统一立场，分别是两人表述方式或不同，「例如某议题，我话『一定唔应该』，佢可能会话『最好唔好咁做』，但实际上是同一意思。」这要靠新人累积经验，自行拿捏。至于全个组织只有他一人懂得的议题，他会继续发声。

有政党中人表示，「换代」是任何党派必经阶段，举例指2016年立法会有一批元老退下来，如民建联谭耀宗、叶国谦等，他们暂时留在党团，待新议员上轨道后才「全退」。

至于会否衍生「太上皇」问题，该人坦言相当视乎「老鬼」们如何拿捏尺度，例如大党传承工作做得较完整，议员退任后如非必要，也不会参与议会工作。不过一些中小型政党，基本上是靠核心人物的「明星效应」撑起来，他们未必适应退任后的「身位」，仍然会凭借过去的江湖地位，活跃发表意见。

有选委界议员私下说，梁君彦、廖长江、田北辰等老将，都是具领导地位或风格出众，对新议员起榜样作用，但来届能压场的人明显少了。他担心部分新丁上任后想尽办法争曝光、「博出位」，但有时可能未做足功课、搞错程序，预料首半年仍是「适应期」，少不免有甩辘，期望留任的资深议员努力提场。

聂风

