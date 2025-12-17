国际统一私法协会亚太地区联络办公室明年将落户 进一步巩固香港国际法律枢纽领导地位

律政司司长林定国表示，经过团队不懈努力，国际统一私法协会（UNIDROIT）将于2026年在香港设立亚太地区联络办公室。这将是UNIDROIT成立百年以来，首个于罗马总部以外设立的海外及区域性办事处，预计明年下半年正式进驻香港法律枢纽并启用，作为UNIDROIT百年华诞庆典的重要环节之一。

林定国在社交平台表示，在中央政府特别是商务部的大力支持下，律政司向UNIDROIT秘书处提出了设立办公室的建议。今年5月，该建议获得理事会支持，并于12月11日举行的第85届大会上正式通过相关决议。

这将是UNIDROIT成立百年以来，首个于罗马总部以外设立的海外及区域性办事处。林定国fb图片

体现国际社会对香港特区法律体系持续信任

他指，办公室落户香港，充分体现国际社会对香港特区法律体系的持续信任，有助国际组织与合作伙伴建立紧密合作，进一步巩固香港作为国际法律枢纽的领导地位。目前，香港法律枢纽已设有海牙国际私法会议（HCCH）亚太区域办事处，以及律政司与联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）的合作项目办公室。作为UNIDROIT在亚太地区的实体据点，新办公室将更有效地支援该组织的区域工作，同时促进「国际私法三姊妹」，即UNIDROIT、HCCH及UNCITRAL在香港法律枢纽内的协调与协同效应。

UNIDROIT是总部位于罗马的独立政府间组织，现拥有来自五大洲的65个成员国。该组织致力于研究各国及国家集团间私法（特别侧重商法领域）的现代化、协调与统一需求及方法，并通过制定统一法律文献、原则和规则来实现这些目标。

中国自1986年起成为UNIDROIT成员国。香港特区作为中国代表团的组成部分，长期积极参与相关工作及交流活动。办公室的成立将进一步深化律政司与UNIDROIT之间的紧密合作关系。