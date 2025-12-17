李家超述职｜中央肯定特区政府工作 公务员事务局：公仆团队以民为本做实事 维护香港长期繁荣稳定

国家主席习近平昨日（16日）下午接见在京述职的行政长官李家超。习近平表示，中央充分肯定行政长官和特区政府的工作，特区政府要主动对接国家「十五五」规划，坚持和完善行政主导，扎实推动经济高质量发展，深度参与粤港澳大湾区建设，更好融入和服务国家发展大局。公务员事务局局长杨何蓓茵今（17日）在社交平台表示，衷心感谢中央对特区政府工作的肯定，及对香港一如既往的支持和勉励。她与公务员团队会继续尽忠竭诚，凡事以民为本，积极为市民做实事，为香港长期繁荣稳定贡献重要力量。

公务员团队需拥大局观

杨何蓓茵提到，明年是国家「十五五」规划的开局之年，在推动和实现这个重要蓝图的工作上，公务员团队作为特区政府治理体系的重要组成部分，需要有一个发展的大局观，充分发挥香港「背靠祖国，联通世界」的独特优势，在各自工作岗位上积极作为，主动对接国家发展战略，进一步推动粤港澳大湾区的高质量建设；另一方面要持续巩固和提升香港国际金融、贸易、航运中心的地位，发挥超级联系人、超级增值人的角色，从中获得更大的发展动力，及更广阔的发展空间。

行政长官李家超（左）昨日（16日）在北京向国家主席习近平（右）述职，汇报香港经济、社会和政治等方面的最新情况。政府新闻处图片

结合创新思维 持之以恒推动和深化各方面工作

杨何蓓茵认为，当局也要结合创新思维，持之以恒推动和深化各方面工作，在机制上推动革新，在做法上力求创新创造，以提升工作成效和效率，将机遇化为发展成果，将当前挑战化为乘势而上的发展动能。她深信，只要特区政府、新一届立法会和各界团结做实事，切实推进经济高质量发展，香港必能实现由「更好融入」到「更好融入和服务」国家发展大局、由「保持」到「促进」香港长期繁荣稳定的重要跃升，不负中央的期望。

