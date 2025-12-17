大棋盘︱领导人提由治及兴「新步伐」 对接国策成重点

国家主席习近平昨接见访京述职的特首李家超，听取香港当前形势和特区政府工作汇报。他称赞李家超带领特区政府勇于担当、积极进取，实现经济稳步增长，形容「香港由治及兴迈出新步伐」，中央充分肯定其工作。「由乱到治，由治及兴」8字，近年成为官场政界，以至普罗大众常用的政治用语，前者因应《香港国安法》推行已经实现，后者仍在加速推进当中。

李家超上京前夕，本港经历多项重大事件，其中大埔宏福苑火灾后，政府立即启动救灾善后，上周成立独立委员会检视问题；立法会选举如期举行，社会气氛受影响下，投票率超越上届，推动灾后改革亦成为新议会「必答题」；广受中外媒体关注的黎智英案判决，黎三项国安罪名全部成立。三件事独立分拆开来看，皆属大事件，政圈自然关注领导人如何评价特区工作。

由治及兴「新步伐」一说首次提及

多年来，领导人接见前来述职的特首，必会充分肯定在任特首和特区政府工作，关键是在「充分肯定」以外，领导人还说了甚么。去年，习近平赞扬李家超担当作为、务实进取，历史性完成《基本法》第23条立法，集中精力拼经济、谋发展，推动解决住房、医疗等民生难题，加强对外交流合作，不但提升国际影响力，进一步巩固了香港稳定发展的良好态势。2023年，习近平赞赏李家超带领特区政府敢于担当、善作善成，坚定维护国家安全，重塑香港区议会制度，顺利完成换届选举；推动香港走出疫情，迎来整体性复苏，保持香港的独特地位和优势。

对于火灾善后工作，习主席并没有「督促」、「要求」等公开评价，而是再次对遇难者和殉职消防员表示哀悼，对他们家属和受灾同胞表示慰问，用语温和关切，一定程度显示中央放心让特区政府落手处理灾后重建与善后。

今年习近平形容香港由治及兴迈出「新步伐」，又提醒要主动对接「十五五」规划，推动香港更好发展。翻查过去两年特首述职，未见当时习近平有此表述，显示中央对香港由治及兴进展或已有新的理解。有建制中人指，「由治及兴」去到哪个阶段，不同人有不同看法，但安全是发展的前提，没有稳定的社会环境，便难以集中精力推动经济复苏、改善民生，近年香港国际排名节节上升，金融市场畅旺，反映「兴」的动能不断增加，但仍须再提速推进。

全国港澳研究会顾问刘兆佳说，站在中央角度，不可能公开对救灾工作有任何可能带负面意味的评价，以免有只言片语，被人曲解成「中央不满特区政府表现」，主席的说法主要作用是表达对受灾民众的关怀，以及支持特区政府往后一系列改革。他说改革触及不少既得利益，难度不低，中央必定期望特区政府事不避难，从根源改革，提升楼宇及消防安全，防止悲剧再现。

至于由治及兴「新步伐」一说，刘兆佳则认为不宜过度解读，皆因特区政府过去一段时间也做了大量工作并取得部分成果，包括金融发展、提出行政体系改革等，工作仍在进行中，中央当然期望工作持续进行，不能自满。

他提醒，习近平讲话后段用了不少篇幅讲述主动对接「十五五」的期许，事实上国家对香港各大中心的建设，要求已说得越来越具体，特区政府有责任从体制层面，提出如何对接这个战略，并化为具体政策让全社会知晓，例如如何更有效调动全社会资源推动发展等。

聂风