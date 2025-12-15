黎智英案｜驻港国安公署：黎智英是外部反华势力的马前卒 理应受到法律严惩 

「壹传媒」创办人黎智英，今日（15日）由三名国安指定法官作出裁决，黎被裁定两项串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，以及一项串谋刊印及发布煽动刊物罪，全部罪名成立。驻港国安公署表示，坚决支持香港特区司法机构依法裁定黎智英串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全等罪名成立。

驻港国安公署：黎智英遂行「颜色革命」企图

发言人指出，维护国家安全在任何国家都是头等大事，任何触犯香港国安法都将受到法律惩治。黎智英案庭审披露的大量事实充分证明，黎智英是一系列反中乱港事件的主要策划者和参与者，是外部反华势力的马前卒，是「修例风波」的幕后推手。其公然乞求外国对中国和香港特区实施制裁、叫嚣「为美国而战」，与「港独」「黑暴」组织和境外势力勾连，滥用舆论工具煽动仇恨、激化对抗，鼓动支持暴乱活动，妄图搞乱香港，遂行「颜色革命」企图，罪行累累，罪证确凿。其行为严重冲击「一国两制」原则底线，严重危害国家安全，严重损害香港繁荣稳定和市民福祉。此等严重犯罪，理应受到法律严惩。

发言人表示，香港是法治社会，有法必依、违法必究。香港特区严格依法处理黎智英案，捍卫法治权威与尊严，履行维护国家安全宪制责任，得到广泛认同和支持。黎智英案审理过程公开透明，程序公平公正。黎智英合法权利得到有效保障，其代理律师当庭证实黎智英在押期间未受到不公正待遇。少数西方国家政客及反华媒体打著「人权」「自由」的幌子抹黑香港法治，公然为黎智英开脱说项，美化其危害国家安全的行径，粗暴干预香港司法，是别有用心的政治操弄，是对法治精神的公然践踏，充分暴露其伪善和「双标」，我们对此予以强烈谴责。

发言人强调，维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则。驻港国家安全公署将毫不松懈坚定履职，与特区一道全面准确实施维护国家安全法律，依法惩治危害国家安全犯罪，并高度警惕，严阵以待，毫不手软依法打击外部势力干预国安案件审理、破坏香港法治的行为和活动，共同守护香港社会大局稳定和「一国两制」行稳致远。

中联办：黎智英是反中乱港势力的幕后「主脑」和「金主」

中联办强调，维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则，坚决支持香港特区依法防范、制止和惩治危害国家安全的犯罪行为和活动，支持特区司法机构依法裁决黎智英串谋勾结外部势力危害国家安全罪等罪名成立，并强烈谴责外部势力对香港法治和司法的干预抹黑。

中联办发言人指，该案是香港首宗触犯香港国安法规定的勾结外部势力危害国家安全犯罪案件。庭审过程揭露的大量事实和证据有力证明，被告黎智英是反中乱港势力的幕后「主脑」和「金主」，甘当外部势力「以港遏华」的马前卒，长期操控《苹果日报》等反中乱港组织和人员，勾连境外反华势力，散播「港独」、「黑暴」、「揽炒」等乱港言论，意图煽动他人颠覆特区政权，甚至直接下场组织对抗行动，乞求外部势力对中国及香港特区实施制裁，在香港国安法实施后仍不收手。其罪行给香港社会造成严重伤害，给香港市民留下彻骨之痛，必须依法受到追究惩处。特区司法机构对黎智英依法定罪，维护国家安全，捍卫法治尊严，香港社会各界同声支持，广大市民拍手称快。

中联办发言人表示，香港国安法实施以来「一法安香江」，迅速扭转乱局，为「一国两制」实践行稳致远提供坚实保障。香港是法治社会，特区司法机构依照香港国安法审理黎智英串谋勾结外部势力危害国家安全犯罪案，是坚持法治的正当正义之举。外部敌对势力罔顾事实，将反中乱港首恶分子美化为「民主倡导者」，肆意攻击抹黑香港法治和司法，我们对此予以强烈谴责，并坚决支持香港特区全面准确、不折不扣贯彻落实香港国安法，切实履行维护国家安全的宪制责任。

发言人强调，当前香港特区政府正带领社会各界全力拼经济、谋发展、惠民生，全力开展救灾善后工作，但一些反中乱港分子和别有用心者散布谣言，攻击政府，煽惑民众，妄图扰乱社会秩序，危害国家安全。特区司法机构此次对黎智英依法定罪，再次宣示了对危害国家安全的行为和活动零容忍的态度。这也是对反中乱港分子的严正警告，一切危害国家安全的行径都必受到法律的严惩

港澳平：无论有什么「后台」「主子」都必受法律严惩

港澳平表示，坚决支持香港特区履行维护国家安全宪制责任，对危害国家安全的反中乱港首恶分子依法定罪。

港澳平指，黎智英是一系列反中乱港事件的主要策划者和参与者，是港版「颜色革命」的幕后黑手，是外部反华势力的代理人和马前卒，罪恶昭彰、祸害深重。黎智英长期以来「逢中必反」，投靠外国和境外势力，对香港、对国家干尽各种坏事，严重冲击「一国两制」原则底线，严重危害国家安全，严重破坏香港繁荣稳定，严重损害市民利益福祉。市民不会忘记「修例风波」期间，「港独」猖獗、「黑暴」肆虐、「揽炒」横行的惨痛景象；不会忘记黎智英频频窜访美西方国家勾结外部反华势力、乞求对港对华制裁，甚至叫嚣「为美国而战」，同时操控舆论工具肆意制造和传播谣言，挑拨对立、煽动仇恨、美化暴力，并为反中乱港分子和「港独」势力提供资金支持的累累恶行；不会忘记在香港国安法实施后，黎智英仍毫不收敛，继续发表煽动文章、招徕外部干预的顽劣嘴脸。法庭审理过程中揭露的大量事实，确凿证明黎智英从事危害国家安全的行为和活动，让人们进一步认清其就是过往香港之乱的罪魁祸首，就是甘当外部势力「走狗」「爪牙」的汉奸国贼。包括香港同胞在内的全国人民都对此义愤填膺，强烈要求依法对其予以严惩。

港澳平指，维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则，香港特区负有维护国家安全的宪制责任。香港国安法实施以来，特区行政、立法、司法机关认真履职尽责，坚决防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动。香港社会重回正轨，广大市民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障。国安才能港安、家安，已经成为香港社会的强大共识。

港澳平强调，香港法治不容撼动。有法必依、违法必究，法网恢恢、疏而不漏。今天的香港，维护国家安全法律制度和执行机制愈加健全。外部势力和反中乱港分子肆无忌惮、为所欲为的日子已经一去不复返。任何人、任何组织胆敢挑战维护国家安全法律、实施危害国家安全行为和活动，无论其打著什么幌子，无论其有什么「后台」「主子」，都必定受到法律的严厉惩治。

港澳平坚定支持香港特区全面准确实施香港国安法，任何妄想阻挠香港特区维护国家安全的图谋都是徒劳无功的。外部势力施压干预香港特区审理国安案件，甚至威胁制裁特区政府官员和司法人员的卑劣行径，动摇不了香港特区坚定维护法治、维护国家安全的决心意志，只能更加激起香港社会的同仇敌忾，只能更快敲响其在港代理人的丧钟！