大棋盘︱立会板块大整合 中小政党招兵买马有难度 政圈：良禽择木而栖

更新时间：08:52 2025-12-15 HKT
发布时间：08:52 2025-12-15 HKT

立法会大换血，不同政党、议会联盟势力重新整合，加强合作及影响力，其中非政党板块「G19」与「C15+」各有一半成员退任，要重组及物色新成员加入，选委界6名议员也成立新平台「F6」。随着选举已过一星期，「组班」工作已进行得七七八八。政党方面，今届正值新老交替「动荡期」，要招兵买马有一定难度。

民建联来届议席增至20个，蝉联第一大党；由功能界别及选委界议员组成的「G19」，本来有18名议员，但多名老将退下火线，今届只剩10人连任，近日已开始招揽新人加入，召集人料由霍启刚担任，目前至少已组织17人。

G19、C15+已各自埋位 继续吸纳新成员

「C15+」今届8人成功连任，包括召集人陈绍雄，近日核心成员多番接触「单头」议员。陈绍雄指目前已组织14人「合组名单」，作编配办公室、会议厅座位及「竞投」事务委员会名额合作之用，其中直选「票后」方国珊亦以此形式暂时「加盟」，其他人选暂不透露。他指「C15+」定位清晰，较多教育创科或地区背景，着重「落地」民生政策。

今次改选，教联会是赢家之一，刘智鹏、黄锦良、伍焕杰3人在选委界入局，加上邓飞成功转跑道，势力大跃进。邓飞本身是「C15+」成员，他说倾向4人一起在「C15+」合作，因较为自由，可各取所需。「C15+」亦接触功能界别新丁了解意向，据悉包括建测规园界刘文君、会计界吴锦华等。

此外，6名在选委界连任的议员正发起新平台「F6」，包括管浩鸣、陈凯欣、吴杰庄、李镇强、李浩然及林振升，他们在选举期间建立群组，互通资讯，当选后决定继续合作，「F」乃Friendship之意。这个组合颇为特别，例如李镇强是自由党副主席、林振升是劳联主席，吴杰庄、李浩然分别是「C15+」和「G19」成员，板块之间「大兜乱」，身份可能有重叠。

管浩鸣解释，「F6」来自社福、医疗、中资、商界及劳工等界别，组成破格，各范畴亦环环相扣，合组平台对推动倡议、约见官员以至研究资源共享皆有帮助，「好过单打独斗单单清」。他强调平台并非联盟，不会捆绑投票，与议员抽签加入委员会亦无关。林振升则指，劳联不抗拒任何合作，平台只是集合6位相熟议员交流，某些议题立场可不同。

政党「收购」有难度 政圈人士妙论：狼队点样买人？

相对议会板块，加入政党涉及党纪、统一立场、捆绑投票等，较为复杂。本届议会仅经民联有「收购」成功经验，先后获陈祖恒、龙汉标加盟，由上任后的7席增至9席。

对于中小型政党来说，要在任期内「收购」议员加盟并非易事。新民党来届议席6变3，有议员分析，该党有核心人物退任，未来对施政影响力实属未知数，站在「单头」议员立场都要「睇定啲」，不敢轻言加入。有本身是球迷的政圈人士以英超作喻，指榜尾球队狼队来届很大机会降班，若他们想收购球员补强，对方必会判断该队前景，以免「搭沉船」，形容是「良禽择木而栖」。

至于最受关注的旅游界江旻憓，据传无论是「G19」、「C15+」抑或「F6」，都未必有「胆量」邀请她加入，虽然「C15+」内部曾有人提议，但暂未有实际行动。有资深议员说，江旻憓其实容易相处，大家最担心是其经验不足，若要幕后班底贴身服侍一段时间，合作起来或与其他同僚格格不入。

聂风

