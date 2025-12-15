Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会「争櫈仔」政党板块几近选定 只余山旮旯位置 新丁或需插针式拣位

政情
更新时间：08:00 2025-12-15 HKT
发布时间：08:00 2025-12-15 HKT

新一届立法会「争櫈仔」前哨战开打，除了要「抢人才」外，拣办公室房间及议会座位亦是一番龙争虎斗。据了解，立法会拣房间及座位将于本周四截止，各政党及协调板块已大致选定，只余一些「山旮旯」位置，无加入名单的「新丁」议员可能要「插针式」拣位。而从座位分配上，今届政治板块已大致形成。

立法会会议厅坐位分配，占40席、被视为「国家队」的选委界议员，预料将继续坐在主席的左边至中间，展示「队型」；主席正前方将以功能界别为主；主席的右方集中是地区直选议员。

第八届立法会任期将于2026年1月1日展开。
新一届立法会会议厅座位表。星岛制图
新一届立法会会议厅座位表。星岛制图

经民联最前方 工联会坐后排

据了解，工联会7人将继续坐在主席右边第6行较后的位置，他们前3行、共15个位继续是民建联；最前方5个位亦继续是经民联。主席正前方，据悉最后3行、19个位置将是「G19」的阵地，即是他们预计今届人数相若；他们前排5个位，「C15+」已留3个位，新民党则于该行留2个位，再加上前一行原属新民党的3个位，换言之新民党有机会扩充；前两行自由党留4个位、经民联留2个位。

至于主席左边，据了解，经民联梁美芬有机会留座同一位置，她身旁及后面两行、共8个位，会归「C15+」所有；再后一行的5个位，将继续维持民建联所有；最后两行、10个位未定，不过可留意选委界成功连任的吴杰庄、管浩鸣、何君尧、陈凯欣、李浩然，原来座位在该处，相信众人会维持原状。

初步分配看来，独立无党派议员可选的位置有限，主要集中在大后方，而「C15+」合共留了14个位，看来各政治板块人数有望维持原状。

新一届立法会的议会座位备受瞩目。图为议员参加立法会事务简介会。
新一届立法会的议会座位备受瞩目。图为议员参加立法会事务简介会。

事务委员会成下一战场

会议室方面，座位不用按界别分配，主要以政党、政治板块选择，相对简单。据了解，在主席位左方，最后3行、16个位置预留于「G19」；左边斜上方最后一行，原来属于新民党的位置，该党继续保留；主席正前方，民建联预留最后21个位置，未知是否为友好独立议员拣位；经民联及自由党则于第2、第3行，共12个位；最前排继续是工联会。至于主席右边，最前排是工联会，后一行是劳联。因此「C15+」将要打散来坐。

随着大主席、内会主席、财会主席人选初定，办公室及座位拣定，立法会下一个战场将是各事务委员会及小组成员组成，以及正、副主席之争。根据《议事规则》，每个事务委员会的上限为20人，立法会秘书处会按每张协调名单人数，分配相应委员会席位数量，平均每6人可派1人加入，即是名单中有18人即可派3人加入委员会，如此类推。

至于正副主席，按上届做法第一年或会以旧带新的方式，主席以旧人为主。

记者：郭咏欣

