立法会选举｜陈克勤：民建联「清者自清」 无效票增料因盖得不好、盖错两个印

第8届立法会选举结果尘埃落定，民建联维持立法会最大党地位。该党主席陈克勤在电视节目《讲清讲楚》中表示，就大埔宏福苑火灾事件，民建联「清者自清」，过程中并未涉及任何法律问题，相信政府独立委员会调查后便能水落石出。他透露，不少受灾居民主动联系民建联区议员黄碧娇以寻求协助。

陈克勤强调民建联「清者自清」

是次换届选举中，民建联得票有明显跌幅。陈克勤表示，民建联在选战过程中遭受不少网上抹黑与失实报道，对选情造成一定影响，特别是在其出战的新界东北选区。他称待行政长官所委任的独员会完成调查后，真相自然水落石出，强调民建联「清者自清」，过程中并无涉及法律问题。

被问及事件会否带来持续负面影响，陈克勤表示，市民的支持主要建基于该党政纲与地区服务，将持续做好地区工作，尤其是宏福苑灾后重建事宜。陈克勤亦引述选举数据指，即使在相关舆论压力下，他于涉事区域的三个票站中得票仍然位于首位，反映选民对该党工作的认同与期望。

「清者自清」含黄碧娇？ 陈克勤：目前相信并无问题

民建联区议员黄碧娇早前卷入舆论风波，皆因其曾担任宏福苑前法团顾问，被认为有份推动该次大维修。被问及民建联「清者自清」是否包含黄碧娇在内，陈克勤回应指，政府调查完成后必将公开结果，而他目前相信民建联并无问题。他重申若任何人涉违法违规，将绝不宽恕，严肃处理。

陈克勤又指，民建联议员操守一向由纪律委员会监督，而黄碧娇此前已向公众澄清，故他认为事件无需再作跟进与讨论。但他透露，在接触的近千户受影响居民中，不少是主动联络黄碧娇，再由她转介个案予团队共同处理。

陈克勤：盖印问题令无效票增加

是次立法会选举投票率虽有上升，但投票人数有所下降，陈克勤肯定政府「出尽九牛二虎之力」，推出包括设置特别票站、鼓励公务员投票等措施，认为相关努力值得肯定。至于投票率未如理想，他指部分原因与大埔火灾事故影响社会气氛有关，尤其在新界东北选区投票率明显偏低。火灾后各政团及政府暂停竞选工程约一周，亦影响选民投票意欲。

关于无效票数量达到4万多张、较过往多的情况，陈克勤表示过往选举无效票比例一般介乎2%至3%，本次比例与之相若，未见特殊异常。但他亦提到，部分选民在盖印时可能出现技术问题，例如印墨不清、盖歪或一张票误盖了两个印章，「令到无效票多咗」。他建议政府应加强宣传正确投票方法，以减少相关无效票。