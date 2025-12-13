民建联深切悼念苏锦梁离世 曾钰成：已实现个人抱负「无悔一生」

民建联会务顾问、前副主席，商务及经济发展局前局长苏锦梁近日离世，终年67岁。民建联全体成员对此表示深切哀悼，愿他安息，并向其家人致以诚挚慰问。

苏锦梁担任民建联副主席及会务顾问期间贡献良多

民建联表示，苏锦梁长期致力于服务香港社会，在担任民建联副主席及会务顾问期间，为联盟的建设和香港的繁荣稳定贡献良多。他心系香港、务实进取，推动民建联在促进经济民生、团结各界力量方面发挥了积极作用。其后在特区政府担任商务及经济发展局局长，苏锦梁积极推动香港商贸发展，加强对外交流合作，为巩固香港国际商业枢纽地位尽心尽力。

民建联亦指，苏锦梁一生爱国爱港，恪守服务市民的初心，其奉献精神和高尚品格值得永远铭记。他的离去是民建联和香港社会的重大损失。民建联将继承苏锦梁的遗志，继续坚定不移推动香港发展，维护社会福祉。

民建联创党主席曾钰成表示，与苏锦梁相识几十年，形容对方有理想，对服务社会及报效国家充满热诚，工作投入并为自己工作感到自豪，相信他从加入民建联到进入政府，已实现个人抱负，可以说是「无悔一生」。曾续指，苏锦梁早前曾中风，患重病已有一段时间，最初得知苏锦梁患重病时，众人均感忧心，但对方一直保持乐观，精神良好且活跃。他提到，最后一次见面已是数年前，当时对方态度依然积极。曾钰成亦称，苏锦梁的子女及孙辈生活皆不错，相信苏锦梁会感到安慰，并祝愿逝者安息。

张国钧：愿苏锦梁一路好走

民建联前副主席张国钧表示，对苏锦梁逝世深感惋惜，希望其家人节哀，愿苏锦梁一路好走。张国钧亦赞扬苏锦梁热心社会工作，对经济发展有贡献。张国钧指出，苏锦梁曾加入特区政府，在经济发展方面付出不少力量。离开政府后，他继续在不同层面服务社会。