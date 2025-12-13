Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

商经局前局长苏锦梁离世 李家超表示哀悼 向其家人致以深切慰问

政情
更新时间：12:51 2025-12-13 HKT
发布时间：12:51 2025-12-13 HKT

民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。行政长官李家超今日（13日）对他的辞世表示哀悼，并其家人致以深切慰问。

李家超：苏锦梁为香港贡献良多

李家超表示，苏锦梁在政府和不同公职服务香港社会多年，在经济、贸易、旅游、资讯科技、电讯及创意产业等多个范畴推动香港发展。他一直以专业知识和热诚服务香港社会，为香港贡献良多。他于2012年获颁授金紫荆星章。

商务及经济发展局局长丘应桦亦对苏锦梁逝世表示深切哀悼。资料图片
丘应桦：苏锦梁对推动本港经贸发展贡献良多

商务及经济发展局局长丘应桦亦对苏锦梁逝世表示深切哀悼，并向其家人致以诚挚慰问。丘应桦说，苏锦梁在任内推行多项政策措施，并促进香港与其他经济体的合作，对推动本港经贸发展贡献良多。

苏锦梁于2008年加入政府，出任商务及经济发展局副局长，并于2011至2017年6月出任商务及经济发展局局长。他亦曾服务不同咨询及法定组织，参与公共医疗服务、教育、地区治理等事务。

