宏福苑五级火｜卢伟国：火灾反映制度不足 政府责无旁贷 张宇人：独立委员会工作较快及全面

针对日前引发社会广泛关注的宏福苑夺命火灾，行政长官已委任陆启康法官担任独立委员会主席，并由立法会议员陈健波及港铁主席欧阳伯权担任委员展开调查。工程界立法会议员卢伟国认为，由法官领导的三人小组非常适合，因为公众对香港司法界的独立性与公信力抱有高度信任，有关的模式及方向都非常值得支持。

卢伟国：火灾成因政府难辞其咎

他赞扬政府各部门在火灾后行动迅速。当局不仅处理单一地盘，更即时检视全港存在类似风险的地盘，并勒令拆除作为火势迅速蔓延主因的易燃防火布，行动果断。但他认为火灾的成因和现时制度的不足，政府是责无旁贷，业界亦要深刻反省。

对于外界质疑建造业界是否存在普遍的违规或贪腐问题，卢伟国认为对业界出现违法违规的坏份子，感到非常愤怒和痛心，但并不同意整个建造业已经「烂了」或存有贪腐文化。他强调，业界过去数十年对香港的贡献巨大，从房屋、基建到防污、防洪，市民今日享有的成果，有赖工程界的努力，若「一竹篙打一船人」不是一个公允的评价。他认为，宏福苑事件暴露了业界的「老鼠屎」，亦显示了现行大型楼宇维修制度存在漏洞，让不法分子有机可乘。他指出，业主立案法团在专业知识不足的情况下，难以有效监督维修工程，但如何填补私人产业自主权出现的漏洞，政府须深刻反思，他期望由法官领导的独立调查能为此提供实质建议。

多部门同步行动提升效率 独立委员会较快及全面

饮食界立法会议员张宇人表示，很多人仍围绕过去发生事故时，较常成立独立调查委员会，但法定的调查委员会往往耗时甚久，可能「39个月都未搞掂」。过去成立独立调查委员会，是担忧关键证人或文件不出现，但现时除了独立委员会，廉政公署、重案组、警方等多个部门已迅速同步展开行动，相信独立委员会工作，会较快完成和更全面。

议员就任后即可启动辩论

至于新一届立法会的任期下月正式开始，张宇人相信政府正草拟计划修订的法例，候任议员就任后便可马上就修例动议辩论；立法会亦可迅速批出拨款，不同委员会也可以在1月立刻投入草案审订工作。而新任议员当选属于传承，认为他们对议会已有一定了解，完全不担心新人会「埋不到位」。

