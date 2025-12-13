Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜卢伟国：火灾反映制度不足 政府责无旁贷 张宇人：独立委员会工作较快及全面

政情
更新时间：11:41 2025-12-13 HKT
发布时间：11:41 2025-12-13 HKT

针对日前引发社会广泛关注的宏福苑夺命火灾，行政长官已委任陆启康法官担任独立委员会主席，并由立法会议员陈健波及港铁主席欧阳伯权担任委员展开调查。工程界立法会议员卢伟国认为，由法官领导的三人小组非常适合，因为公众对香港司法界的独立性与公信力抱有高度信任，有关的模式及方向都非常值得支持。

卢伟国：火灾成因政府难辞其咎

他赞扬政府各部门在火灾后行动迅速。当局不仅处理单一地盘，更即时检视全港存在类似风险的地盘，并勒令拆除作为火势迅速蔓延主因的易燃防火布，行动果断。但他认为火灾的成因和现时制度的不足，政府是责无旁贷，业界亦要深刻反省。

相关新闻：

玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄轰建筑业「烂到无得再烂」 宁汉豪不认同： 业界有个别害群之马

再回应玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄质疑建造业长期存「不良文化」︰次次单一事件服唔服到众？

不认同建造业「烂」 火灾暴露「老鼠屎」及制度漏洞

对于外界质疑建造业界是否存在普遍的违规或贪腐问题，卢伟国认为对业界出现违法违规的坏份子，感到非常愤怒和痛心，但并不同意整个建造业已经「烂了」或存有贪腐文化。他强调，业界过去数十年对香港的贡献巨大，从房屋、基建到防污、防洪，市民今日享有的成果，有赖工程界的努力，若「一竹篙打一船人」不是一个公允的评价。他认为，宏福苑事件暴露了业界的「老鼠屎」，亦显示了现行大型楼宇维修制度存在漏洞，让不法分子有机可乘。他指出，业主立案法团在专业知识不足的情况下，难以有效监督维修工程，但如何填补私人产业自主权出现的漏洞，政府须深刻反思，他期望由法官领导的独立调查能为此提供实质建议。

多部门同步行动提升效率 独立委员会较快及全面

饮食界立法会议员张宇人表示，很多人仍围绕过去发生事故时，较常成立独立调查委员会，但法定的调查委员会往往耗时甚久，可能「39个月都未搞掂」。过去成立独立调查委员会，是担忧关键证人或文件不出现，但现时除了独立委员会，廉政公署、重案组、警方等多个部门已迅速同步展开行动，相信独立委员会工作，会较快完成和更全面。

议员就任后即可启动辩论

至于新一届立法会的任期下月正式开始，张宇人相信政府正草拟计划修订的法例，候任议员就任后便可马上就修例动议辩论；立法会亦可迅速批出拨款，不同委员会也可以在1月立刻投入草案审订工作。而新任议员当选属于传承，认为他们对议会已有一定了解，完全不担心新人会「埋不到位」。

相关新闻：

宏福苑五级火｜李家超：独立委员会9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会

宏福苑五级火｜独立委员会主席陆启康：未来9个月会按职能 聚焦三大范畴研究

宏福苑五级火｜宝田中转屋已有2户灾民入住 何永贤 : 需要电梯住户可考虑

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
18小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
3小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
16小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
18小时前
芬兰小姐扎夫斯分享一张将眼角往两边拉扯、变成瞇瞇眼的照片，引发争议。Reprodução/ Sarah Dzafce no Instagram
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
2小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
6小时前
商经局前局长苏锦梁因病离世 享年67岁
政情
20分钟前
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
楼市动向
21小时前