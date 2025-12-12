大棋盘即时点评︱揉合权力和效率优势审视火灾 政坛：反映特首决心问责改革

据了解，行政长官一直深思委员会的运作，他在上星期二行政会议见记者前，表示会设立「独立委员会」审视，字眼上其实有玄机。「独立委员会」在字眼上，既非处理南丫海难所采用的「独立调查委员会」，也非处理大埔巴士车祸的「独立检讨委员会」。有政府中人认为，外界一度认定审视火灾的「独立委员会」必然欠缺法定权力，其实并不准确，特首这样的表述，是不想在初步阶段排除两种委员会的运作模式，待征询法律意见，以及与「独立委员会」主席讨论后，再明确和细化具体做法。

行政长官今天公布委员会的运作模式，也为坊间的疑问提供了答案，就是「独立委员会」可全权决定审视方式；如果遇到任何一方拒绝出席研讯或提交资料，「独立委员会」主席就可向行政长官建议，让「独立委员会」就指定议题或环节，成为法定调查委员会，那就可以行使法定权力，获取所需资料和事实。

因事制宜 揉合两种委员会优势

行政长官不时以「工具箱」形容政府不同的政策工具。政府中人也以「工具箱」作比喻，「独立委员会」就像「工具箱」内的螺丝批，可以快速扭开木箱的螺丝，查找真相；但当遇上障碍（有人拒绝出席聆讯），例如木箱有钉子，就要用上拔钉锤（法定调查委员会的权力）。如果眼见木箱有很多螺丝要松开，却坚持用拔钉锤，只会费时失事。

资深大律师汤家骅日前也表示，他早年参与新机场混乱的法定调查委员会期间，就经历律师争拗法律程序，严重影响调查效率。过去的「独立检讨委员会」，由于欠缺法定权力，索取资料时就曾遇到障碍。有政界中人认同，「独立委员会」的运作模式，揉合了两种委员会的好处，既取「独立调查委员会」的法定权力，也取「独立检讨委员会」的高效灵活，令「独立委员会」全方位而广泛的审视工作，不会因为个别议题遇到法律争议就陷入泥浆摔角。

有政界中人也指，今次「独立委员会」的设置方式十分破格创新，并无先例可援，能够确保过程严谨，让委员会有充足的权力和弹性，避免有人可以逃避责任。相对于由「法定调查委员会」全方位调查，今次「独立委员会」的效率显然更胜一筹。

特首指明部门须主动协作 超前支援

「独立委员会」的另一个特点，在于有政务司司长领导的「调查及规管工作组」全力提供协助。特首表明，工作组会统筹政府所有相关部门，除按独立委员会要求外，会主动提供资料。实质上是指令部门必须配合「独立委员会」的工作，将话说在前，指明部门要采取主动积极的态度，「不用等到独立委员会问」，也要「超前」提交资料。

政府中人指，向「独立委员会」主动提交资料，可以有效整合分散在警方、消防处、屋宇署等不同部门的调查证据和证供，能够提升「独立委员会」的效率，也减少灾民重复向各方陈述经历的心理负担，照顾灾民情绪之余，也保持证供的一致性。

时限展现问责改革决心

行政长官表示，「独立委员会」将在9个月内完成报告，如独立委员会认为合适，可在不同阶段发表中期报告。政界中人对如此紧迫的时间表也感到惊讶，指伦敦格兰菲塔火灾的两阶段报告，要数以年计才能完成，显示了行政长官相对追求真相、寻求公义和改革制度的决心和迫切感。