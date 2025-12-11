Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会︱新一届表决必须表态 梁美芬追问投票记录 李慧琼主动发言解释

政情
更新时间：16:42 2025-12-11 HKT
发布时间：16:42 2025-12-11 HKT

新一届立法会已顺利组成，90名候任议员今日（11日）需出席立法会事务简介会，中午到会议厅观看宣誓仪式示范，并学习电子表决及资料显示系统等内容。

梁美芬：弃权实质政治效果等于反对

秘书处介绍指，电子表决系统新增规定，议员记名或不记名表决前，都需要按「出席掣」。成功连任的选委界议员梁美芬指出，以往记名表决时，议员可只按「出席」掣而不投下任何票项，包括弃权票，关注新系统下此类情况会如何处理及显示，更质疑指「弃权实质政治效果等于反对，即宜家要走出去啦？」

秘书处：不投票形同「拒绝表决」

秘书处秘书长卫碧瑶回应称，新规定记录的是「参与表决率」，在现行机制下，参与表决时不可以纯粹「出席」，而必须选择赞成、反对或弃权其中一项。若不选择任何选项，则形同「拒绝表决」或「拒绝表态」。

李慧琼主动解释新规定

民建联李慧琼亦主动加入讨论，表示新履职机制下，议员投票不论是记名或不记名，都需要按下出席掣，强调相关规定是为确认议员有否参与投票，记录议员的投票次数，「希望大家理解一下。」梁美芬则回应指，「我理解嘅，Starry（李慧琼英文名字）」。

梁美芬亦多番关注不记名表决新安排，包括会否公开展示出席及表决结果。卫碧瑶指，新规定下若不记名投票，不会即场公开显示相关纪录。

不记名投票只会记录有否「出席」

卫碧瑶续解释，在不记名投票的场景中，新系统的操作与以往实质相同，系统仅会记录议员当时「出席」，但不会亦无法记录其有否举手。由于现场人数众多，主席实际上难以看清每位议员有否举手。因此，在新规定下，议员只需如常操作，系统会在投票一刻记录其出席状态。

同样连任的选委界议员陈绍雄提出，若议员因利益冲突需离席避席，将无法按下出席键，担心会被记录为缺席。秘书处回应称，此类情况属于既有议事规则，与无故退席情况不同。

江旻憓「捽手」听讲

会上亦模拟宣誓环节，由秘书处职员上台示范，若议员读错誓词版本或内容有误，监誓人会要求即时重新宣誓。议员需手持印有自己姓名的誓词卡片宣读，完成后返回座位。议员需于本月30日再次彩排。

讲解期间，有议员专心听书，亦有议员互相交流。旅游界候任议员、「微笑剑后」江旻憓「捽手」听讲；民建联葛珮帆与连任成功的自由党主席邵家辉则贴耳交谈，新界东北李梓敬更倾身与前排的饮食界梁进交流；工联会梁子颖教身旁的选委界邓铭心使用电子表决系统。

记者：曹露尹

摄影：何家豪

