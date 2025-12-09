Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

江旻憓当选立法会议员 马会：恭喜胜出选举 目前仍是马会员工并正无薪休假

政情
立法会选举过后，一众当选人准备上任。在旅游界功能界别，巴黎奥运金牌得主江旻憓「空降」参选并胜出。江旻憓选前于马会担任对外事务助理经理，其后暂停职务投入选举工程。马会今日（12月9日）回复《星岛》查询指：「我们恭喜江旻憓胜出立法会选举。她目前仍是本公司员工，正在无薪休假。我们并无进一步评论。」

江旻憓选前暂停马会职务

现年31岁的江旻憓，去年巴黎奥运历史性夺金后，急流勇退结束职业生涯，并加入马会担任对外事务助理经理。她不时出席公开活动，包括今年6月香港国安法研讨会，任分享嘉宾，亦以马会身份出席各类青年、义工活动。

在参选期间，江旻憓回应选举主任有关与旅游业界的关系时，指出任职马会期间参与「赛马旅游生态圈」项目工作，被纳入《香港旅游发展蓝图2.0》核心战略，成功把沙田马场打造成为亚洲顶级体育旅游综合体，为香港旅游业开拓新的发展方向。

