宏福苑五级火｜卜国明指原址重建更具成本效益 若觅地重建成本或贵3倍以上

新一届立法会议员当选后，须立即投入大埔宏福苑火灾的善后工作。立法会工程界候任议员卜国明今早（12月9日）在商台节目表示，加入经民联是基于该党理念与他相符。针对宏福苑重建议题，他认为若再花时间和资源勘察楼宇结构再维修，倒不如原址重建更具成本效益。就有政党建议觅地重建，他关注成本会否太过高昂。

卜国明指，事故成因当然仍要深入调查，但无论棚网问题、是否有人施工期间吸烟等，都只是一部分可能成因，更重要的是一些根本问题。他指事件涉及的大维修，与一般工程有不同，八座楼完全围封的做法难以理解，风险管理角度不应这样做，「我唔相信一次过八幢全部都有人开工」。他又指，一般业主未必有专业知识，可能不懂做维修管理等工作，往往要依赖专业顾问和承建商。

大埔宏福苑火灾后，居民安置及居所重建等问题惹起关注。卜国明指，政府下一步可能须检测楼宇是否结构安全，但坦言若如此做需时较长，成本也不低，加上居民灾后可能有心理阴影，始终该位置的火灾造成过重大伤亡。作为工程师，他会更倾向考虑符合成本效益的方案，举例指有居民主张拆卸原址重建，因为地基没有受损，重建起来较容易，个人认为可行。

至于觅地重建新的屋苑，卜国明指可能涉及土地平整、审视交通配套、设置水电等工作，个人粗略估计，成本可比原址重建贵3倍以上。