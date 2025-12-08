立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多

立法会选举曲终人散，90名当选人磨拳擦掌，准备投入新一届议会工作。新一届90名议员之中，有50人是连任议员，40人是新丁。最资深议员分别为民建联主席陈克勤、会务顾问李慧琼、经民联梁美芬，三人都是2008年连任至今。

另一方面，今届有多达14名港区全国人大代表，以及13名全国政协委员进入立法会，合共27人，属历届最多，占全体议员三成。

参看三大界别选举结果：

江旻憓、方国珊领衔 40名新丁登堂入室

今届地区直选之中，有12名当选人是连任议员，8人是新人，连任者包括民建联主席陈克勤、工联会会长吴秋北等；功能界别的30名当选人中，有16人是新人，包括旅游界的「剑后」江旻憓，另有14名是现任议员。选委界方面，24名当选人是连任者、16人是新人。

港区人大代表 近四成当选立法会议员

港区人大政协，在「爱国者治港」时代下，对香港政治的参与程度越来越高。《星岛》根据香港友好协进会网页核对，以下27名当选人身兼港区全国人大政协：

全国人大代表：

李慧琼*

吴秋北

梁美芬

吴永嘉

陈晓峰

姚祖辉

陈振英

霍启刚

陈勇

文颕怡

楼家强

黄锦良

陈曼琪

陈仲尼

*李慧琼同时身兼全国人大常委

全国政协委员：

刘业强

邵家辉

吴杰庄

刘智鹏

苏绍聪

管浩鸣

黄锦辉

李镇强

何君尧

魏明德

范骏华

朱立威

黄国

参考上届议会，共有24人身兼全国人大政协（人大政协各12人），本身已属历来最多，今届增至27人，换言之再创新纪录。其中港区人大代表总共只有36人，其中14人担任立法会议员，比率高达39%。

此外，循选委界连任成功的李浩然，虽非港区人代政协，但本身亦是基本法委员会委员。新一届议会有大批议员身兼国家要职。

