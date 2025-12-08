立法会选举︱李家超发声明：选举顺利成功举行具深刻意义 期望共同带领香港深化改革、推动灾后重建

立法会选举圆满结束，行政长官李家超今日（12月8日）发表声明指，代表香港特别行政区政府恭贺各成功当选议员，并感谢161名来自不同界别、专业和背景的参选人和社会各界的积极参与。

他指，在香港社会共同面对挑战的时刻，选举顺利成功举行具有深刻意义，体现选民支持政府灾后重建和改革向前的决心，支持选出有能力、有抱负的立法会议员支援灾民和善后重建，推动制度改革，亦展现出市民团结一致和互爱互助的精神。「立法会换届选举如期顺利成功举行，是对宪制秩序和法治精神的遵守和尊重。今次选举是落实『爱国者治港』原则、完善选举制度后的第二次立法会选举，各候选人积极参与了39场公开选举论坛，进行高质量、高水平的良性竞争，体现了广泛代表性、均衡参与和公平竞争的原则。」

李家超感谢每一位投票的选民积极行使公民权利和责任，在推动灾后重建的重要时刻踊跃投票，团结一心面对挑战，选出了爱国爱港、德才兼备的第八届立法会议员，与政府共同建设更美好的香港家园。

他提到，为便利选民，政府在今次选举推出多项先驱性安排，包括投票时间延长两小时至十六小时，并为方便不同群组设立专属投票站和外展投票站，又设立邻近边境投票站，便利往返内地及海外的选民。整体投票过程畅顺，政府会总结经验，进一步优化各环节。「我感谢选举管理委员会全面和周详的准备，以及参与选务工作的全体人员与义工等各人的投入和付出，让这次选举在公开、公正、诚实及安全有序的情况下顺利完成。」

特首形容，社会共同经历了火灾带来的艰难时期，我期望第八届立法会议员会与特区政府共同推动灾后支援和重建工作，透过展开辩论、推动法例检讨和修订，推行系统性改革，让香港更安全、市民更安心。他指，在行政主导和「爱国者治港」原则相适应下，行政立法进一步良性互动，互相配合、互相制衡，在创新改革中打开新局面，持续发展经济，改善民生。「我深信，新一届立法会议员将深入社区、联系各界，了解民情，建言献策，与特区政府共同带领香港深化改革，同创未来。」