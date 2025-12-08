立法会选举︱投票率超上届 刘兆佳︰如非火灾事件投票率应更高 谭耀宗︰民建联受抹黑难料选情

立法会换届选举投票今晚11时30分结束，截至晚上10时30分，地方选区投票率31.43%，已经超越上届总投票率30.2%。全国港澳研究会顾问刘兆佳对《星岛头条》表示，「如果不是大埔火灾、社会气氛低沉，选举活动趋于低调，地区直选的投票率应该更高一些」；全国港澳研究会副会长谭耀宗形容，由于大埔火灾影响，各候选人停止选举工程，今届投票率「OK、几好」；民建联则指，投票率超逾上届，肯定政府推动选举工作成效，也反映市民更踊跃透过手中选票，选出90位立法会优质议员为香港这个家园共同努力。

民建联遭抹黑 陈克勤：感谢义工拉票

截至晚上10时30分，大埔火灾所属的新界东北选区，投票率是10个地方选区中最低，仅得29.72%。问及宏福苑五级火是否重要因素？刘兆佳坦言难以判断，又指行政立法必然在处理大埔火灾的后续工作上会加强合作，以回应社会的强烈诉求。谭耀宗则表示合理，称「其实都系少1至2%」。

至于如何预测民建联选情，本身是该党会务顾问的谭耀宗坦言，民建联受严重抹黑，故难以预测最终可获多少议席。民建联主席陈克勤则指，选情相当严峻，尤其有部分别有用心的人士，借大埔火灾对民建联进行一系列抹黑，感谢助选义工不分昼夜拉尽每一票，承诺民建联议员会坚定支持政府堵塞现时制度漏洞，推动大厦维修监管制度的改革外，亦会为香港的经济寻找新增长点、保障本地工人优先就业。

记者︰黄子龙

摄影：吴艳玲、汪旭峰