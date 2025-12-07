立法会选举2025︱《星岛》实测邻近边境投票站运作畅顺 选民赞省时便利 「投完返深圳食饭」

立法会选举今日（7日）投票。为方便往返香港与内地及海外的选民投票，选举事务处设立邻近边境投票站，包括港珠澳大桥香港口岸旅检大楼地下入境大堂、香港国际机场二号客运大楼旅游车候车大堂，以及位于上水的香港道教联合会邓显纪念中学、东华三院甲寅年总理中学。选民若选择在这些边境投票站投票，必须事先透过网上系统预约登记。

整个投票流程安排有序

《星岛头条》记者到香港道教联合会邓显纪念中学进行投票，投票流程安排有序，指示清晰，工作人员有效率地核对选民资料并指引投票步骤。记者亲身体验整个投票程序，从进入票站、核实身份、领取选票至完成投票，全程不足10分钟，运作非常畅顺，进开票站前获得一封心意谢卡。

选民形容过程「快捷、方便」

本身是九龙中选民的陈先生表示，边境投票站的设立大大便利了经常往返内地与香港的选民。他提及自己经常需要北上深圳工作，难以赶回所属选区投票，边境投票站的安排可让他能提前规划时间，轻松履行公民责任，又形容过程「快捷、方便」，对安排感到满意。

有内地港人团体组织投票，不愿意上镜的李女士向记者表示，本身是港岛西的选民，现居住深圳南山区，大赞边境投票站无需耗费更长时间往返原区投票，直言「投完票，即刻返深圳食饭。」

接驳小巴往返上水港铁站与投票站

另外，为方便选民前往上水区的邻近边境投票站，选举事务处安排接驳小巴，接载有需要的选民往返上水港铁站与投票站。接驳小巴服务于早上7时30分由港铁上水站开出首班车，晚上11时45分由投票站所在学校开出末班车，期间班次约为每5分钟一班。不过，记者所乘坐的接驳巴士乘客不多，只有5人，有乘客向记者笑言「上水站行过去200米都唔知有冇，行过去仲快。」

