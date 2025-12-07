立法会选举｜郭炳联冀新一届立会续助政府推动良政善治 李民斌赞投票安排高效有序

今日是立法会选举投票日，新鸿基地产（新地）主席兼董事总经理郭炳联，以行动支持是次立法会选举，早上已前往票站投票。同时新地亦已推出多项措施，积极鼓励员工与市民履行公民责任，踊跃投票，选贤任能。

针对近日大埔发生的严重火灾，郭炳联对伤亡者及其家属致以深切哀悼与慰问。他期望，新一届立法会继续支持和监督特区政府依法施政，协助香港在「由治及兴」的进程中稳步前行，推动良政善治、加快经济发展及改善民生步伐。

李民斌赞选举安排高效有序 呼吁选民尽快投票

全国政协社会和法制委员会副主任、东亚银行联席行政总裁李民斌早上到会展票站进行投票。他表示，选举贯彻「爱国者治港」原则，选出的新一届立法会议员，一定能为香港未来发展注入新动力，巩固「一国两制」行稳致远的坚实基础。他称赞是次选举安排十分高效有序，政府组织得非常之好，并呼吁仍未完成投票的选民，尽快到投票站投票，选出有抱负、有能力，更加高效、专业的新一届立法会议员，尽心尽力为全体香港市民福祉努力工作。

全国政协社会和法制委员会副主任、东亚银行联席行政总裁李民斌。东亚中国提供图片

李民斌：立法会在灾后检讨扮演重要角色

李民斌指，希望新一届立法会尽快就职，在灾后重建和制度检讨中扮演重要角色，帮助特区政府查明大埔火灾真相，并推动制度改革，强化住屋安全，避免类似悲剧重演。他表示，正如行政长官李家超所言，政府需要立法会议员作为伙伴，携手推进善后工作，帮助灾民重建家园。

港需抓紧「十五五」机遇 冀新一届立会作桥梁

李民斌又指，当前香港正迎来由治及兴的关键时刻，香港必须抓紧国家「十五五」规划带来的重大机遇。下届立法会的任期，与国家「十五五」规划时间高度重合。他希望新一届立法会议员继续发挥桥梁作用，广泛听取各界意见，协助特区政府制订具前瞻性及务实的政策，促进香港经济转型与产业多元化发展，巩固并提升香港国际金融中心地位。

另外，东亚中国更安排了港人员工从内地不同城巿回港投票，同事可灵活安排在港工作，相关旅费由公司承担。