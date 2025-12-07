立法会选举｜高官齐投票 陈国基：「一户一社工」不会逼市民投票 陈茂波：推动变革须立会配合

2025年立法会换届选举今日（12月7日）如期举行，行政长官李家超今早已和太太进行投票，各高官亦各自前往票站投票，包括政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波、文化体育及旅游局局长罗淑佩等。

陈国基：投票过程顺利 指示清晰

政务司司长陈国基今早于新界沙田火炭坳背湾街3号地下保良局萧汉森小学投票，他在投票后见记者时表示，整个过程只需一两分钟，非常顺利，并留意到指示非常清晰明确，进入投票时，职员的讲解也十分清晰、清楚，对这次的安排满意。他希望市民尽早投票，明白大家因为大埔火灾，仍有些伤痛和伤感，但正如行政长官所说，未来的立法会对于香港的施政，特别是在帮助灾民方面，包括政府如何救灾、如何改革，都需要立法会的配合和监督。正因如此，立法会的选举结果对香港的未来，包括政府对灾民的帮助，都非常重要。

陈国基指出，今天投票时间直到晚上11点半，但根据过往经验，通常晚上的人会比较多，若不想排队或想节省时间，可早点出来投票。他再次呼吁市民，为香港的未来投下神圣的一票。他亦指，政府工作目标是希望所有合资格市民都出来投票，并无预设一个投票率。

陈国基：「一户一社工」不是为投票而设

陈国基表示，受宏福苑火灾影响，不只是大埔区，全港市民的心情都很沉重，但第一，投票所需时间很短，只需一两分钟就可以完成。第二，投票的意义是重要的，因为除了香港要继续前行之外，帮助灾民的很多事情都需要立法会配合和监督，包括拨款，以及给予政府意见等。他希望能够按时选出新一届立法会，就不会令立法会在明年1月1日出现「真空」，阻碍香港政府施政。

至于棚网，陈国基表示，发展局已经将大部分棚网下架，当局会尽快制定安全守则，确保棚网重新上架时是安全的。关于独立委员会方面，他指行政长官已经说过，委员会将由一位法官主持，也有一些专业人士和业界人士，全部都是非政府人员的独立人士，确保整个调查能够专业且有效进行。他希望尽快找出事件发生原因、漏洞、需修改及改革的地方，以加强监管，这些都是委员会的工作，并希望尽快完成后，能够尽快落实，目的是确保这类悲剧不再发生，同时保障未来市民的安全。

陈国基表示，「一户一社工」的设立，目的是帮助受灾市民，并不是为投票而设，社工不会要求市民去投票，这不是他们的工作范围。若有受灾市民想投票，但现在不方便，社工可提供帮助，这是应受灾市民的要求进行帮助，而不是「逼」他们投票。

陈茂波：改革必须得到立法会支持及配合

财政司司长陈茂波和太太去到香港香港仔黄竹坑道168号地下黄竹坑体育馆投票，并在投票后见记者。他希望今日大家都能抽时间，到自己所属的票站投票，并提到最近经历一场无情的火灾，尽显社会各界团结一致的力量，同时也激发了对相关制度进行彻底改革的强烈要求。他续指，政府需要市民的支持，团结起来支持灾后重建，并推动系统性的制度改革，这些改革必须得到立法会的支持及配合，行政机关与立法机构之间建设性互动，结合各方力量，就能够加速改革的全面进行。政府需要有承担、有能力、有视野的代表进入立法会，一同推动香港经济和社会的持续发展，为市民谋福祉，他呼吁大家踊跃投票。

林定国：今届选举非常重要 吁市民珍惜手中一票作选择

律政司司长林定国亦与太太前往香港山顶侨福道11号德瑞国际学校山顶校舍高座投票。他在社交平台表示，衷心呼吁各位市民，珍惜自己手中一票，作出自己的选择。林定国形容今届立法会换届选举非常重要，香港未来有很多事情要处理，包括火灾之后的一系列善后及改革工作。

他指出，正如行政长官较早前强调，新一届的立法会成立之后，特区政府必定会马上和新一届立法会一起各司其职，努力为大家建构一个更加平安的家园，更加美好的香港。他亦感谢票站的工作人员，指整个投票过程非常畅顺和快捷。

曾国衞：截至今早9时半地方选区整体投票率较上届同期高

政制及内地事务局局长曾国衞及太太何珮珊，约早上9时半到太古一个票站投票。曾国衞表示，今早投票安排畅顺，平均只需几分钟就完成投票，截至今早9时半，地方选区整体投票率4.18%，较上届同一时间的3.18%高。他指，今次立法会选举对一国两制行稳致远、良政善治、由治及兴都非常重要，呼吁市民踊跃投票，「对大埔火灾的善后工作，推动改革，完整制度都非常重要，需要立法会议员与我们一起共同努力」。

有报道指今届立法会选举，近3成票站的禁止拉票区范围缩小。被问到会否影响选民投票前的冷静期，曾国衞说，设立禁止拉票区主要目的是不妨碍选民进出票站，确保票站运作正常，同时要兼顾候选人拉票活动需要，「每次我们在安排上，都会按实际情况，以至整个票站的地形、环境，设定禁止拉票区的范围，今次来说都觉得合适」。

罗淑佩：选出有能力、有抱负立法会 共建美好未来

文化体育及旅游局局长罗淑佩在社交平台分享投票后获得的心意卡，指今天投下的是积极正向的一票，是选出有能力、有抱负的立法会，共建美好未来的一票，呼吁全港选民踊跃投票。

杨何蓓茵：议员将与政府合力协助宏福苑居民

公务员事务局局长杨何蓓茵于早上与局内领导层到票站投票。她在社交平台发文表示，选民手中的一票好重要，所选出的新一届立法会共90名议员，将与政府一起共同推动改革，推动本港的经济社会发展，合力协助大埔宏福苑居民重新建立家园。为此，她呼吁合资格选民，包括公务员同事，作出知情和理性的选择，投票选出最能够代表自己的候选人进入立法会，建言献策。

杨何蓓茵指，政府各部门已按运作需要，灵活调配人手，并提供一切可行措施，确保市面有序畅顺运作，市民顺利投票，同时亦安排上班的公务员行使他们的投票权。

邓炳强：完成选举是推动改革与建设未来关键一步

保安局局长邓炳强在社交平台表示，与家人及邻居一同前往票站投票，过程顺利。他指出，完成选举不仅是维护社会稳定的重要举措，更是推动改革与建设未来的关键一步。为了加快落实各项重要政策，尤其是支援灾民、重建家园，以及制度检讨、法例改革、拨款审议等工作，邓炳强希望市民今日踊跃投票，选出以民为本、服务香港的新一届立法会议员，与政府一同推动改革，共建更美好的香港。

宁汉豪：关键时刻发挥团结力量 选出心仪立法会议员

发展局局长宁汉豪、副局长林智文及政治助理黄咏仪一早已履行公民责任，在所属选区投下神圣一票。宁汉豪呼吁所有选民踊跃投票，在这关键时刻发挥团结力量，选出代表自己的立法会议员，齐心推动香港更好发展。

发展局表示，近日大埔的火灾，社会广大市民深感痛心，政府各单位全力善后。在这艰难时刻，正是展现全港市民团结力量的时候。正如行政长官所说，夺命大火让他想起改革征程，想起改革伙伴，而改革伙伴必然是立法会议员。

发展局未来会在不同范畴继续推进社会发展，包括有效推动楼宇维修或重建、更换老旧水管、为应对极端天气做好防洪及斜坡管理；提速提效增加土地供应，特别是加快发展北部都会区，以支持香港的长远经济发展和民生需要。上述每一项工作都需要立法会的支持与配合，局方呼吁市民善用手中一票，选出有能力、有担当的贤能之士，共同为香港的未来贡献力量。

何永贤：希望与立法会带领整个社会前行

房屋局局长何永贤在社交平台表示，今天是全港选民为未来投下手上选票、表达心中期望的重要日子。她和房屋局副局长戴尚诚、政助欧阳文倩出门的第一件事，都是先去投票，房屋局常任秘书长李佩诗也联同房署一众副署长踊跃投票，以基本但关键的方式，出一分力，建设香港。何永贤及一众房屋局同事也在各自的心意卡上，表达对香港的心声，也表达作为政府团队，希望与立法会这个重要的治港力量，带领整个社会前行的目标。她希望所有热爱香港的选民，今日都投下手上选票，参与构建未来。

记者：曹露尹 萧博禧

