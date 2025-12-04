香港法律周2025︱黄玉山：《基本法》为香港发展成为「三中心一高地」保驾护航

「香港法律周2025」《基本法》颁布35周年法律高峰论坛今日（4日）举行。全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法委员会副主任黄玉山接受《星岛》访问时表示，《基本法》为香港提供多种优势，包括保障市民合法权利、提供完善且独立的海关制度、保障进出口自由等，为香港发展成为「三中心一高地」保驾护航。

黄玉山：《基本法》保障香港优势及国际竞争力

黄玉山指出，香港具备多项独特条件，包括市民合法权利、稳定的普通法制度、完善且独立的海关制度、无需向中央交税的财政政策，以及能以「中国香港」名义参与国际赛事和会议的特殊安排等。这些优势均源自《基本法》的保障，使香港能在国际舞台上保持竞争力。他强调，《基本法》不仅保障学术自由，推动大学发展，也保障进出口自由与人员往来，促进贸易交流，再加上国家支持，为香港发展「三中心一高地」提供坚实基础。

即使北京上海发展迅速 香港仍凭独特制度保持竞争力

黄玉山表示，《宪法》和《基本法》共同构成香港宪制基础，《基本法》为香港经济发展提供高度自主权，有联通国际属性，具重要意义，让香港能更广泛地与世界各地开展合作，在各领域迈向更高水平。他指，《基本法》为香港提供优势，即使北京、上海等城市发展迅速，香港仍凭借独特制度保持竞争力，例如在高等教育方面，学术自由保障香港院校良好发展。他指，老一辈中国领导人制定《基本法》时已高瞻远瞩，赋予香港多项有利条件，使其能在激烈竞争中脱颖而出，稳步发展「三中心一高地」。

黄玉山又提到，香港法律人才储备充足，目前香港大学、香港中文大学、香港城市大学均设有法学院，每年培养大量大律师及律师，不少更赴海外深造，与国际接轨。他们除服务政府外，亦活跃于大型企业、贸易机构及金融公司，推动国际合作与商业往来，进一步提升香港法律界的国际化水平。

记者：蔡思宇

摄影：叶伟豪