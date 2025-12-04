专访．地产界｜赵式浩标榜无包袱 不解党友龙汉标撑对手 黄浩明：按规申报积极参与北都讨论

立法会功能界别选举中，地产及建造界是焦点之一，由获大地产商支持的恒地执董黄浩明，对撼卓能集团董事、经民联赵式浩。赵式浩标榜自己无大财团包袱，可持平为业界争取，而未来立法会有不少议题关于北都、重建，自己毋须避席讨论及投票。黄浩明以书面回应指，若当选会按立法会《议事规则》申报利益，强调会积极参与会议及表决，特别是北都或市区更新议题。

赵式浩：北都横跨逾10年 可持续助业界

地建界选民来自地产建设商会、建造商会、机电工程商协会会员，共562张团体票。赵式浩上届曾参选地建界，惟不敌地产建设商会秘书长龙汉标，赵之后加入经民联。他表示，若议员背后有庞大「包袱」，小则要避席，大则不能参与讨论，但自己毋须避席，又指自己今年42岁，北都是一个横跨逾10年的发展，他可持续协助业界。

有指地产界希望有资深业内人士压场，赵式浩不同意有关说法，指社会转变快，从前的一套建造和发展模式已改变；加上自己在行业19年，并非无经验，又不是在大公司工作，更为贴地。

黄浩明：有40年业界实战经验

现年64岁的黄浩明表示，其优势在于有40年业界实战经验，对地产发展、建筑行业有深入了解，可充分代表业界发声。他说多年来积极服务商会，与政府良性互动，提出多项有助稳定楼市、拆墙松绑的建议，获得采纳。

被问到倘当选会否辞任或改任公司职务，黄浩明未正面回应，指立法会作为立法机关，讨论的是涉及整体业界和香港的事情，⽽非个别企业，「作为业界内企业的员⼯，没有直接⾦钱利益，定必会积极参与立法会与业界相关会议及表决，尤其是与北都或市区更新相关的议题。」

近年楼市下行，赵式浩认为香港地产模式正改变，业界目前最需要的是资源，应做好产业融合，举例若引进知名企业落户，自然可以吸引投资。他又称，疫后经济活动模式改变，不少人选择网购，社会对工厦、商厦、商铺等需求减少，从而影响楼价。黄浩明指，楼市平稳发展受供求关系、市场信⼼、经济环境等因素影响，环环紧扣，因此必须经济先⾏，当市场对经济前景有信⼼，市道畅旺，楼市亦会跟随。

现任议员龙汉标当选后加入经民联，但他今次未有为党友赵式浩站台，反而提名黄浩明参选。赵式浩直言不理解对方做法，「我相信有样事情叫政治忠诚」，惟尊重其个人选择。黄浩明则指，与⿓汉标在业界共事20多年，感谢对方⽀持。

记者：林彦汛