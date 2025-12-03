立法会选举｜饮食界论坛讨论大埔火灾 江志恒指业界可担任「客厅」角色 梁进指多家饮食集团出钱出力支援

由政府主办的「爱心凝聚」立法会选举论坛，今日（3日）第三场辩论轮到功能界别饮食界，候选人包括香港稻苗饮食专业学会主席江志恒，以及南区区议员、自由党成员梁进。论坛开始前，全场为大埔宏福苑火灾事件站立默哀一分钟，原定的助选团打气环节亦同样取消。

江志恒承诺把「味在香港」理念推向国际

江志恒先向参与火灾救援的消防员、政府人员以及国家致谢。他表示，灾难发生后，饮食业界纷纷送上「第一份爱」，并指饮食能给予心灵上的安慰，故业界在灾后重建中能够发挥稳定民心的重要作用。至于政纲方面，他提到，香港作为国际知名的「美食天堂」，许多游客慕名而来「揾食」，却至今未获联合国「世界美食之都」认证。江志恒承诺，若能当选，将会把「味在香港」理念推向国际。

梁进：业界须拥抱科技、推动数码转型 提升竞争力

梁进亦向宏福苑遇难者及殉职消防员致以哀悼，并感谢中央政府与特区政府全力跟进事件。他强调业界必须拥抱科技、推动数码转型以提升竞争力，同时透过优化人才培训、精质认证及把握大湾区机遇拓展发展空间。梁进呼吁业界共同应对挑战，携手推动饮食业向前迈进。

江志恒：饮食业界可在事故中发挥关键作用

于必答题环节，主持人同样问及面对大埔火灾，候选人所属业界在今次或类似事故中如何发挥积极作用，协助居民渡过难关。江志恒表示，灾后社会出现恐慌情绪，居民最迫切希望是尽快恢复安居生活。他强调饮食业界在此时可发挥关键作用，第一时间「不传谣、不信谣」，协助社区、员工保持冷静，并提供实质支援。

他又指，饮食业界在灾后短期支援及长期社区重建中均能扮演重要角色。短期而言遍布各区的餐厅可无条件协助居民解决温饱；长期而言，业界更能在社会复修重建中，于各区担任「客厅」的角色，让灾民能入去「停一停、唞一唞、倾一倾」，恢复正能量。业界更能即时为受影响大埔居民提供散工岗位，让他们能有经济能力支持生活，并与社福机构合作开展职业培训，协助他们逐步重新投入社会。

梁进协调业界速援火灾居民

梁进指，火灾发生后他立即意识到事态严重性，当日便与自由党党魁张宇人一同联系司长，希望政府提供支援，并同步联络业界集团。凌晨时分已与民青局商讨物资调配方案，并于次日清晨将过万份餐食送至灾情现场，协助安置居民。他表示，多家饮食集团已积极响应，不仅捐款出力，还承诺为受影响员工家庭提供支援。他本人也协助联络政府部门，以尽快解决灾民急困。他强调，这正体现了饮食业界的担当与社会责任。

候选人支持政府设独立委员会查灾因

至于同样问到候选人会如何配合行政长官，在周二出席行会前所作出的指示，包括针对施工安全、日常维护、日常利益、工程招标、消防系统的监督，避免同类悲剧发生，做好灾后重建的工作。

梁进表示，此次事件涉及多个界别，必须全面追查原因，支持政府成立独立委员会厘清真相，以避免同类悲剧再次发生。他强调，灾民是事件中最直接的受害者，妥善安置居民是当前关键问题，并建议政府尽快划出土地协助重建，让居民能早日重建家园。

他进一步指出，灾民面对的不仅是流离失所，还包括经济压力、学童就学安排等深层次问题，而事件带来的心灵冲击，更是全社会共同感受的创伤。为此，他呼吁劳福局、医卫局等部门加强心灵辅导支援，协助受影响民众走出阴霾。他亦肯定饮食业界在灾后迅速动员、提供实质援助的努力，并表示会持续关注事件后续，与各界共同推动支援与重建工作。

江志恒亦同样支持政府成立法官主持的独立委员会，全面检视灾害成因与制度漏洞。他强调须从楼宇维修、施工责任、物料认证及防火设施等方面推动系统性改革，建立安全、透明、负责的防灾体系。他指，业界可即时加强员工安全培训、畅通逃生通道，并善用餐厅民居配合政府资源分配，成为「民生重建工程中的重要伙伴」，并强调业界绝对可以「做得到、做得好」。

论坛讨论如何进一步加强国安教育和总体国家安全观

主持人亦问及应如何进一步加强国安教育和总体国家安全观，特别是让年青一代积极参与。江志恒指出，国家安全教育须与青年生活及职涯连结。他建议以行业安全为例，如食品安全、供应链稳定对餐饮业的影响，让青年理解国家安全与日常息息相关。同时应推动更多两地青年交流及厨师协作计划，协助年轻一代在实践中认识国策与国家安全。

梁进表示，于上年担任区议员及关爱队队长期间，曾参与「国安导师」培训并赴校宣讲。他肯定现行教育体系在国安教育上的努力，但指出国家安全仍存隐患，不少潜在分子透过网络抹黑造谣，年轻人作为接触网路最多的族群，尤其易受影响，他更指在火灾发生期间，「也有很多在当年黑暴的味道，从不同的角落走出来」。梁进强调，网络安全已成为国家安全教育的关键环节，须加强网络辟谣及信息疏导力度。他呼吁各界共同支持政府，在巩固国家安全的道路上持续稳健推进。

记者：郭文卓

摄影：何君健

