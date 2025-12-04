Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专访．九龙东｜观塘海滨成Gen Z蒲点 颜汶羽：避免成「犯罪天堂」 陈进雄：介入或令年轻人反感

更新时间：06:55 2025-12-04 HKT
发布时间：06:55 2025-12-04 HKT

【立法会选举/九龙东/观塘海滨】观塘海滨花园被年轻一代称为「观滨」，每逢大时大节都有大批Z世代聚集，但有人担心该处成为罪恶温床。被问到该如何更健康地发展，有立法会九龙东直选候选人认为，「观滨」成为新一代「蒲点」是好事，但要做好规管及监察。

邓家彪笑言曾实地考察，看不到网上声称有提供免费拥抱及接吻（free hug/ free kiss）的情况，「可能因为我出现才见不到」，但他认为能聚集年轻人是成功活化观塘海滨的表现；近年该处举办不少的市民、独立乐队表演等，十分成功，形容是真正属于港人的地方。

梁思韵：接触更多年轻人契机

张培刚认为政府应善用「观滨」，多举办活动，且增加更多公交通接驳，让更多市民享用设施。曾任海滨事务委员会委员的颜汶羽表示，海滨是人人共享的地方，「观滨」能够出名是好事，关键在于如何避免成为「犯罪天堂」，适当的监察是必须做的工作。

陈进雄直指该处无人规管，令年轻人可自由奔放地游玩，若警方介入或令年轻人反感，建议政府或一些非政府组织可进场，举办不同活动。梁思韵曾于情人节到过观滨，发现很多年轻人聚集，认为是接触更多年轻人的契机，但必须向他们宣传不要吸烟、不要吸食依托咪酯等，保持海滨健康发展。

记者：郭咏欣

