香港法律周2025｜法律科技展览举办 展示法律研究等领域尖端产品与服务

香港法律周2025今日（3日）迈入第3天，活动包括「海牙国际私法会议亚太区域办事处国际私法研讨会」，以及每年一度的「调解之都」论坛和「2025年香港调解讲座」。另外，法律科技展览亦在法律周期间举办，展览汇聚多家法律科技服务提供者，展示法律研究、文件生成等领域的尖端产品与服务。现场设有互动示范与专家咨询，助参与者深入了解如何将科技融入日常实务。

林定国冀探讨如何以创新及数码技术 简化跨境文件流通

律政司司长林定国致辞时表示，本港首次在法律周期间与海牙国际私法会议（HCCH）合办活动，HCCH一直是香港的长期合作伙伴，而在中央政府的大力支持下，香港特区自1997年起，一直作为中国代表团一员积极参与HCCH的工作。他表示，希望透过研讨会探讨如何利用创新及数码技术，简化跨境文件流通，提升诉讼支援效率，期望各界能借此平台展开有意义交流，共同推动国际私法的未来。

法律科技展览设互动示范与专家咨询

法律科技展览亦在法律周期间举办，展览汇聚多家法律科技服务提供者，展示涵盖法律研究、文件生成、合约智能审查、线上争议解决（ODR）及审讯支援等领域的尖端产品与服务。现场设有互动示范与专家咨询，助参与者深入了解如何将科技融入日常实务。

LexisNexis大中华区董事总经理薛骏骐表示，公司今年正式在香港推出新一代人工智能（AI）平台Lexis+ AI，内含专为法律工作流程设计的个人化助理Protégé，具有对话式搜寻、文件起草、总结摘要、文件分析和连结引文等功能。

薛骏骐指出，新平台基于LexisNexis庞大的法律资料库，能提供真实案例及连结，避免一般AI模型可能出现的错误资讯，对律师及企业法务部门而言更具可信性，平台更采用自家云端系统，确保数据安全及私密度。公司亦基于香港内容训练AI模型，再由本地律师微调验证，确保输出符合实务标准。

他表示，律政司一直积极推动法律科技，公司亦有参与相关合作项目，并获得律政司的意见和反馈。他感谢律政司的支持，认为这有助香港法律科技的发展。

一邦国际网上仲调中心

一邦国际网上仲调中心署理行政总裁梁振声表示，中心现时设有交易促成平台和线上争议解决平台，可运用先进技术协助识别潜在商业伙伴合作，促进跨境交易，以及若出现争议，企业可透过平台进行调解或仲裁，毋须诉诸法院，既节省成本亦保障公正。他指，中心致力于通过创新技术推动法律服务变革，积极探索如何利用科技手段提升法律服务的效率与公正性，为全球企业和个人提供高效、便捷的线上仲裁与调解服务。

他指出，中心正积极引入生成式人工智能（AI），协助调解员及仲裁员加快工作流程，「AI在调解仲裁中的应用已成为全球趋势，香港亦应把握机遇。」他表示，律政司近年大力推动法律科技，在法律科技展览中提供场地及资源，让业界展示产品并与法律专业人士交流。

汤森路透推出专业级生成式人工智能助手

汤森路透（Thomson Reuters）香港办公室负责人及法律内容解决方案(亚洲及新兴市场)高级总监 Rob Head 表示，汤森路透推出专业级生成式人工智能助手CoCounsel，其集成并优化多个顶尖大型语言模型，可在庞大的资料库中精准提取关键资讯，让专业人士能在整个工作流程中加速决策与简化作业。

Rob Head表示，公司一直遵循严谨的数据与人工智能道德原则，确保在人工智能技术的设计、开发、部署及数据使用过程中，维持可信度。他指，在瞬息万变的法律环境中，持续创新已成必然之举。公司每年投入超过2亿美元用于人工智能的自主研发，致力为全球客户研发最尖端的解决方案。

记者：蔡思宇

摄影：何健勇

相关新闻：

香港法律周2025︱吉尔吉斯司法部长：香港是连接不同司法管辖区理想平台

香港法律周2025︱第三届融通与发展法治论坛 加强全球治理等关键领域合作

香港法律周2025︱联合国国际贸易法委员会秘书长：香港在普通法和民法体系中间搭建桥梁

香港法律周2025开幕 林定国：香港致力成为「超级联系人」 推动区域及全球法律与经济合作