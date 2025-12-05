专访．有片︱港岛东再成激战区 民建联两女将互相抢票 吴秋北：投我最无争议

立法会选举10个地方选区中，以港岛东战况最为激烈，加上大埔火灾震撼全港，为各区选情增添不稳定因素。本区名气最大的工联会会长吴秋北力争连任，面对民建联同时派出植洁铃、李清霞出战 ，亦有主打中产阶层的自由党阮建中及新民党郭浩景。五人分别接受《星岛》访问，其中吴秋北斩钉截铁称「选情严峻」，若选民在其他党派对手之间不知如何选择，投他就最无争议。

港岛东候选人。左起: 1号：吴秋北 2号：植洁铃 3号：郭浩景 4号：阮建中 5号：李清霞

吴秋北：港岛东选区仅我一人代表打工仔

吴秋北政纲主打完善治理及保障就业，推动医疗公私营互补，认为区内最逼切民生问题是人口老化。他指港岛东竞争激烈，其公职经验和工联会的支持是主要优势，但近日地区早早传出「够票」谣言，令其选情严峻。他认为，同一区有两名候选人来自同一政党，实际目的是合力争取更多的票，成为最大赢家。他明言在港岛东选区只有自己代表打工仔，若选民两难之下不知选谁，「选工联会、选我就毫无争议，简单直接。」

经济环境一般下，劳资关系紧张，吴秋北说，工联会一向推动和谐共赢的劳资关系，弘扬劳动精神，提升劳动者社会地位和待遇，过去几年已有一定进展。他指商界为主导的局面是资本主义社会的必然，而经济发展的困难时期中，工作当然会有困难，这是正常波动，无必要消极处之。

工联会吴秋北。团队提供

东区「土炮」植洁铃：我有丰富立法会经验

民建联同区两位女将中，37岁的植洁铃主打年轻、活力、传承。她指港岛东是发展已久的社区，需要崭新思维、破格发展，例如民建联曾成功推动旧楼维修，建议政府先入主维修再向业主追讨确保不构成即时危险；港岛东岸板道即将打通，如何善用海滨空间，例如举行「海滨节」等活动激活地区经济。她指过去曾跟随港岛三届立法会议员担任助理，其中本届与梁熙合作，多次与政府部门交流推动政策，「可以说，同区除吴秋北外，只有我有直接的立法会经验。」

植洁铃坦言竞争激烈，亦非常尊重同区竞逐的党友，会良性竞争，各自争取支持。她认为议会工作越趋繁重，年轻化是大势所趋，她兼具年轻活力与十年以上的政治经验，是最大强项，「我自小住在柴湾，在这里读书、工作、当区议员，很多街坊都是我的朋友。认识一位小西湾居民，只比我大一些，很相熟，她儿子更形容我是他『女朋友』。她早年搬离东区后无法投票支持我，但今年港岛东包含她的住处，她刻意来电说『终于可以投返你』。这些街坊的支持，就是我的动力。」

李清霞：当日未进食而晕倒 现已康复

李清霞近日在选举论坛上不适晕倒，她解释当日行程忙碌，全日没有进食而不适，往后会多注意身体。基层出身的她称，已在东区服务22年，由区议员助理做起，再到直选区议员，其中2019年区选在修例风波下仍胜出，反映选民认同。她自言最大优势是拼搏实干，「正所谓空谈误国，实干兴邦，街坊是明智的，有没有帮到居民、认真跟进求助，他们一定看得出来。」

李清霞获不少同乡社团支持，但她认为除福建同乡外，所有港岛东选民都需要帮助。她提到，楼宇管理在本区是尖锐问题，其中「三无大厦」在东区有80多幢、湾仔更有300多幢，如何强化渗水办职能、透过「联厦联管」改善物业管理，都是民建联一直的工作。她同时提醒，基层非常关注输入外劳后开工不足的问题，所以若进入议会，也会与党友继续推动外劳人手「动态调整」，保障本地劳工优先就业。

郭浩景主打中产：政策上要减轻大家负担

郭浩景是现任东区委任区议员，经过两年议会工作，认为部分议题由于涉及全港性政策，纵使直接影响民生也无法在区议会讨论，例如公营医疗收费改革等，因此萌生参选立法会念头。他本身是精算学博士、任职银行业20年，自言专业背景令他更着重「科学决策」，冀推动政府更多决策过程引入大数据，强化日后产业发展的宽度、深度与可持续性；社会民生政策上亦可达到适当平衡（right balance），兼顾各阶层利益。

郭浩景出身公屋家庭，透过教育及专业知识晋身中产，因此关注中产之余不会忽略基层，反而令其关注社会经济政策会更全面。他提到中产以及夹心阶层，定位很广阔，无法受惠政府各种基层安全网福利政策的市民都算是，这群人在社会上面对的压力非常大，「有财政上的短期支援，他们固然开心，但更重要的是在政策层面，有什么可以减轻他们负担呢？子女教育负担那么大，直资学额有没有增加呢？供楼压力那么重，他们一旦失业或收入大幅减少，有没有渠道可从强积金提取款项救急呢？」

阮建中：集中关注夹心阶层 社会不应「惩罚」自食其力者

阮建中开门见山，表明除工商界外，中产和夹心阶层都是其关注范围。他解释，青少年向上流动途径有限，这点在港岛东尤为显著，一方面楼价与租金贵，夹心青年无法储钱，但又无法轮候公屋，被现实压垮，事业上难以「追梦」作一些进取决定。他认为这状况对社会不利，亦是在「惩罚」自食其力的人，因提出「夹心流转公屋」，让市民以市价租住公屋十年，其后政府归还部分已缴租金助其置业，帮轻其住屋负担。

他又指，部分人认为自由党是「富贵党」，但已是过时看法，该党近年定位清晰，主要协助中小企。他认为劳资不应处于对立面，雇主在承担能力范围内，当然愿意给员工提供更好待遇，但两者需要平衡，若「计唔掂条数」，满街的「吉舖」就是答案，无人愿意做亏本生意，所以彼此都要务实一点。他认为投票率是其胜负关键，因自由党没有组织铁票，每一票「有血有汗」，靠理念和政绩争取回来。

记者：林剑

摄影：何家豪、苏正谦、何健勇