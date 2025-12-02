Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港法律周2025︱吉尔吉斯司法部长：香港是连接不同司法管辖区理想平台

政情
更新时间：19:01 2025-12-02 HKT
发布时间：19:01 2025-12-02 HKT

香港法律周于昨日（1日）正式展开，活动包括今日（2日）举行的「第三届融通与发展法治论坛」，论坛就「践行多边主义与维护国际法治」和「新兴科技对国际法的促进和发展」作深入讨论。吉尔吉斯共和国司法部部长Ayaz Baetov接受《星岛》访问时表示，香港在推动国际法律合作方面具备独特优势，是连接不同司法管辖区的理想平台。

法律周议题具实用性 为吉尔吉斯提供启示

Ayaz Baetov指出，今年法律周的主题非常出色，活动讨论了国际法、替代争议解决的发展、法律科技与人工智能及粤港澳大湾区的机遇、区内外法治等，紧扣全球互联的趋势，议题具有实用性，为吉尔吉斯提供了重要启示。他认为，香港是讨论这些议题的理想地方，因为香港本身就是一座桥梁，拥有丰富经验和专业能力，能够促进不同司法管辖区之间的交流与合作。

相关新闻：香港法律周2025︱第三届融通与发展法治论坛 加强全球治理等关键领域合作

赞港法律人才全球化 助力「一带一路」合作

他表示，香港是中国境内唯一实行普通法的司法管辖区，具备独特制度优势，能够广泛吸收国际经验，并与不同法律传统、原则及司法管辖区接轨，令本地法律专业人才的能力具备全球化特质。他指，香港法律界的多元技能不仅在本地发挥作用，甚至在中亚地区，许多顾问及专家亦依靠香港的专业支援，推动国际项目，充分展现香港在国际法律合作中的桥梁角色。

他提到吉尔吉斯与中国合作的铁路建设项目，形容为「非常战略性的项目」，指随著「一带一路」沿线司法管辖区的贸易和法律活动日益增长，香港在国际法律合作中扮演独特角色，能为「一带一路」及全球治理提供更多支持与机遇。

今日论坛的第一专题研讨环节以「践行多边主义与维护国际法治」为题，汇聚多位权威专家，深入探讨国际法律界如何共同推进国际法治与多边主义，以更有效应对全球性挑战。第二专题研讨环节以「新兴科技对国际法的促进和发展」为题，聚焦科技与国际法的互动，探讨新兴科技如何重塑全球治理框架。

记者：蔡思宇

摄影：叶伟豪

