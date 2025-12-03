专访．有片｜九龙中「6争2」全港最激烈 李慧琼：国家层面为港发声 新丁杨诺轩：市民幸褔感有限

立法会选举如期12月7日举行，候选人已重启选举工程。全港10个地方选区，以九龙中竞争最激烈，6人争夺两个议席，包括争取连任的李慧琼及杨永杰，二人面对经民联李超宇、工联会丘燿诚、无政治联系的杨诺轩和谭莉仪挑战。

李慧琼：用好人大及立法会平台 国家层面为港发声

九龙中选区涵盖九龙城、启德及黄大仙西北部，选民人数约42万。上届立法会选举，民建联李慧琼取得约9.5万票当选，成为全港票后，票数是同区当选的杨永杰逾2.5倍。谈到个人优势，身兼全国人大常委的李慧琼书面回复《星岛》表示，自己有超过20年区议员及立法会服务经验，若有幸连任，会用好人大及立法会平台，在国家层面为香港发声。她称过去4年推动多项社区建设，一直致力将市民所想落实。

被问到如何平衡人大常委及服务居民工作，她说，人大常委会议一般每两个月召开一次，每次约4至5天，其余时间自己均在港，而且她已担任人大常委逾2年，反映可兼顾两个身份。

杨永杰争连任：具议会经验 懂得与政府打交道

在地区打滚多年的杨永杰则指，从2003年开始「做区」，当中有16年为九龙城区议员，加上过去4年立法会经验，懂得与政府打交道，将市民诉求争取落实。在本届立法会，杨永杰与另3位直选议员组成「A4联盟」，惟当中两人已弃选。被问及未来会否加入政党甚至成立新组织，他称「A4联盟」不是政党，只是议员互相支援平台，强调自己从落区第一天以无政党方式参选，深信无政党可反映市民诉求，并非政党利益。

经民联李超宇：从政经验并非单纯在于时间

首次参选立法会的九龙城区议员、经民联李超宇，2017年开始在地区工作，他认为从政经验并非单纯在于时间，亦要视乎接触层面，自己多年来持续进修，包括商科、法律等，亦修读了清华大学的公共管理硕士课程。他政纲提出发展经济、善用公帑，强调倡议清晰明确，针对香港目前需要。

杨诺轩：市民幸褔感「有限」

另一候选人、黄大仙区议员杨诺轩表示，从小一直在地区做义工服务，熟悉区情，认为香港正经历经济战，相信自己过往在企业经验，适合香港所需。对于被指是「陪跑」，他表明不同意，虽然知名度不及两名现任议员，但不少市民表示对发展成果带来幸褔感「感觉有限」，遂决定参选。

杨永杰倡成立专队「抢歌手」 李超宇：资助吸巨星非需要

启德体育园今年3月开幕，属九龙中近年最重要基建设施，应如何进一步发挥体育园的作用？杨永杰指，早前Coldplay来港开演唱会，带来至少10亿元经济产值，建议政府成立专队「抢歌手」。他指目前不少演唱会观众为即日来回，应想办法延长旅客留港时间，如提供盛事、住宿、交通套票优惠等。

至于应否提供税务优惠或资助吸引巨星落户启德，李超宇认为并非最需要，近期有不少巨星已到启德开骚，体育园已证明了自己的价值，反而应做好宣传，不同持分者如旅发局、体育园等，应主动去邀请巨星到体育园举办活动。杨诺轩指，内地或香港市民都爱看演唱会，只要体育园具备竞争力，不论是否提供资助，巨星仍会来港，与其补贴场租，不如做好配套。

李慧琼强调运用公帑须谨慎，现时已有「M」品牌制度，如符合条件可申请政府资助，但对于纯商业活动，如非必要不该用公帑资助，政府应提供优质场地和配套，吸引机构自行筹办。

另外两名候选人丘燿诚、谭莉仪均婉拒受访。

记者：林彦汛