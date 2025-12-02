香港法律周2025︱第三届融通与发展法治论坛 加强全球治理等关键领域合作

今日（2日）是香港法律周2025第二日，今年活动以「法汇香港 联通世界」为题，来自国际组织和业界的代表、各地知名专家、政府官员和学者等通过线上线下方式参与。今日活动包括由律政司与外交部驻香港特别行政区特派员公署合办的「第三届融通与发展法治论坛」，论坛确认香港作为国际法律交流平台的角色，进一步加强在全球治理、创新及可持续发展等关键领域的合作。

张长伟：坚持主权平等为动荡世界注入稳定性

外交部驻香港特别行政区特派员公署副特派员张长伟致辞时表示，今年是联合国成立80周年，全球治理正面临单边主义抬头及国际秩序挑战，如何改革和完善全球治理，已成为需全球关注和思考的重要课题。他强调坚持主权平等、维护国际法治、践行多边主义、坚持以人民为中心，为动荡不安的世界注入稳定性。

香港是国家参与全球治理重要支点

张长伟表示，全球治理关乎人类共同福祉，香港作为特别行政区，是国家参与全球治理的重要支点。香港在新形势下可从三方面切入，为全球治理做出贡献，包括发挥「一国两制」优势。香港享有广阔的国际参与空间，回归以来香港积极拓展国际协议网络，参与世贸组织等，期待香港继续秉持和平、包容、开放的价值观，创造更多成功的合作范例；发挥法治优势。香港拥有与国际规则高度契合的健全法律环境，具备发展法律服务尤其是争端解决的独特优势；发挥人才优势。香港作为东西方交汇的国际贸易和金融中心，具备吸引大量专业人才的独特能力，近年已有不少香港青年进入联合国及其他国际组织任职，期望未来有更多青年走向国际舞台。

黄进：全球治理倡议如「迷雾中点亮灯塔」

中国国际法学会会长黄进表示，当前世界正面临百年未有之大变局，地缘政治冲突、气候变化及公共衞生危机等全球性挑战层出不穷，现有全球治理体系力不从心。他指出，国家主席习近平于9月在天津举行的「上海合作组织+」会议上，提出「全球治理倡议」，倡有五大核心理念，包括奉行主权平等、遵守国际法治、践行多边主义、倡导以人为本以及注重行动导向，以推动全球治理体系与时俱进进行改革与建设，更加有效应对时代挑战。

黄进强调，全球治理与国际法治密不可分，「全球治理是目标，国际法治是路径与保障」。他指出，中国在推动国际法治方面作出卓越贡献，包括倡导和平共处五项原则、积极参与国际规则制定、推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）落实等。他表示，全球治理倡议如同「在迷雾中点亮的一座灯塔」，为完善国际治理体系指明方向，中国将继续做全球治理和国际法治的「守门员与实干家」。

