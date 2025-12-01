Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱选举工程料陆续恢复 自由党杨哲安：港人仍未Ready 街站规模和音量会减低

政情
更新时间：21:40 2025-12-01 HKT
发布时间：21:40 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五级火导致至少151人死亡，多个政党及候选人均暂停选举工程。近日有消息指，原定12月7日举行的立法会换届选举投票将按计划进行，各候选人预计本周中陆续重启选举活动。部分候选人今日（12月1日）在网上发帖，有候选人表明，即使恢复街站宣传，规模及音量亦会减低，因为「香港人未Ready，呢个伤痛唔系几日就可以过」。

宏福苑大火引发社会对大厦维修及围标问题的关注。自由党的港岛西候选人杨哲安今日在社交平台上载短片，他指大火后自己心情仍沉重、矛盾，因此与团队近日未进行任何街头选举工程。他指未来选举或会如期举行，即使恢复街站，数量、声量及人数亦会降低，因为「香港人未Ready，呢个伤痛唔系几日就可以过」。

不过他同时明白，下届立法会必须履职，不仅要「配合政府」，更要监察政府，敦促当局彻查大火，还市民一个真相。他呼吁市民投票支持心仪候选人进入立法会。

港岛西其他候选人包括陈家珮、黄秋萍、陈学锋、郭伟强。

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名

