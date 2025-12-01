Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港法律周2025开幕 林定国：香港致力成为「超级联系人」 推动区域及全球法律与经济合作

政情
更新时间：13:17 2025-12-01 HKT
发布时间：13:17 2025-12-01 HKT

律政司旗舰活动「香港法律周2025」今（12月1日）起一连5日在湾仔会展举行，今年主题为「法汇香港 联通世界」。法律周旨在向参与者提供机会，与著名专家、从业者、政府官员及学者就不同议题进行讨论，交流意见。本年法律周的议题包括国际法、替代争议解决的发展、法律科技与人工智能及粤港澳大湾区的机遇、区内外法治等。

本年度法律周主题为「法汇香港联通世界」

律政司司长林定国致辞时表示，香港法律周是律政司每年举办的重要盛事，为法律及争议解决界提供一个充满活力的平台，让法律学者、法官及专家共同探讨亚太地区及更广范围的重要法律议题。他指，本年度法律周的主题为「法汇香港联通世界」， 旨在凸显香港在「一国两制」的根本原则下，作为中国唯一的普通法司法管辖区，透过合作、理解和交流，连接不同经济体与法律制度的角色。凭借稳固的法律基础与国际联系，香港致力于成为「超级联系人」及能力建设中心，推动区域及全球的法律与经济合作。

他表示，今日的第六届联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)亚太司法高峰会，有来自超过25个司法管辖区的50多位法官亲临现场，并有众多司法管辖区透过线上参与，充分体现峰会的全球影响力与重要性。他指，自去年香港法律周期间律政司成立香港国际法律人才培训学院以来，学院与UNCITRAL 已合办多场能力建设项目，包括今年3月在香港举行的「气候变化与国际贸易法会议」等，这些合作不仅促进了区域利益关系人的能力建设，也进一步推动了国际贸易法的发展。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球
 

