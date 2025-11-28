宏福苑五级火｜广东省调集救援装备、医疗物资交付香港 港澳平：李家超有力有效应对火灾

大埔宏福苑发生五级大火，造成重大人员伤亡。为贯彻落实国家主席习近平重要指示精神，中央港澳办协调广东省为香港大埔火灾救灾工作提供协助和支援。根据香港特区政府提出的需求，广东省迅速调集有关救援装备和医疗物资及耗材，分别于11月27日晚上和28日上午交付香港方面。

此外，港澳办今日（28日）发表署名「港澳平」文章，题为《众志成城 克难前行》，指面对这场突如其来的灾难，从中央到特区，从政府到民间，从香港到内地，迅速汇聚抗灾救灾磅礴力量，充分展现人间有情、团结大爱。

中央港澳办工作小组连夜赴港

文章提到，中央高度重视、殷切关怀，事故发生后，国家主席习近平第一时间了解火灾救援和人员伤亡情况，向遇难人员和殉职的消防员表示哀悼，对遇难者家属和受灾人员表示慰问，要求全力以赴扑灭火灾，努力把火灾伤亡损失降到最低。中央港澳办工作小组连夜赴港，中央政府驻港联络办成立应急专班，全力协助香港特区开展救灾工作。中央的关心支持给予人们抗灾救灾强大精神鼓舞和充足信心底气。

指李家超有力应对 「体现第一责任人的担当和勇毅」

文章又指，行政长官李家超和特区政府有力有效应对处置，李家超迅速召开跨部门会议，统筹全体政策局和各部门全力以赴开展救援工作。消防、警务、医务人员不眠不休投入救援，一名消防员为灭火救人英勇殉职。经付出巨大努力，现场火势已全部受控。

至27日晚，55名受困者被救出，包括3个月大婴儿和行动不便长者。与此同时，善后安置工作全面细致展开。特区政府各相关部门联合设立援助站协助受灾居民，并增加情绪疏导服务人员支援死伤者家属。启动「全政府动员」机制，为相关行动提供充足人手。统筹公营私营力量解决受影响居民的短中期住宿需要，开放9个庇护中心，并初步筹集1800个房屋单位。特区政府在27日成立援助基金，投入3亿元作启动资金，并已向受灾居民发放应急补助金。特区政府还成立专案小组全面调查事故原因，并即时安排巡查全港所有正在进行大型维修的屋苑以确保符合安全要求，「行政长官和特区政府对事故的快速有力响应和积极有效处置，充分体现作为当家人、第一责任人的担当和勇毅。」

文章续指，香港社会各界同舟共济、守望相助。相关地区的区议员、关爱队迅速投入救援工作，在庇护中心值守，线上线下协助安置受灾居民，并到达现场协助疏散、派发物资、安抚居民情绪。第八届立法会选举的候选人及相关政团社团将工作重心转到救灾，竭尽自身所能和发动各种资源为救灾工作提供支援。众多慈善机构和大型企业捐出巨款，大批市民自发行动展开「爱心接力」。衣物、食品、饮水等捐献物资源源不断送往临时庇护中心，不少餐厅免费为受灾市民提供食物，大批市民排长龙自发捐血。「一方有难，八方支援。有钱出钱，有力出力」。这一件件感人事迹，一幕幕动人画面，让人们再次强烈感受到香港社会的团结大爱。

内地和澳门特区慰问驰援

文章提到，内地和澳门特区慰问驰援，内地不同单位以多种方式表达对香港的慰问，澳门特区行政长官岑浩辉向李家超表达慰问。在粤港澳大湾区应急救援机制下，广东省和深圳市根据特区提出的需求及时向香港提供热成像勘察无人机及长续航供电无人机等所需援助，有效提升火灾现场勘察与应急调度能力。中国红十字会以及许多内地大型企业集团纷纷开展支援行动，一批批捐献款项和救援物资集结驰送香港。血浓于水的同胞之情为香港特区抗灾救灾增添了温暖力量。

文章强调，众志成城，必能克难前行。有中央政府和祖国内地的强大后盾，香港特区政府带领社会各界发扬狮子山精神，团结一致、排除干扰、齐心协力，一定能够做好救灾工作，渡过难关、迈步向前。