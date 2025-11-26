立法会选举︱科技创新界论坛 麦骞誉 : 需研将技术落地转为成果 邱达根 : 须聚焦发展北都

政府主办的立法会「爱国者同心治港」选举论坛，今日（26日）轮到科技创新界，候选人包括该界别的现任议员邱达根，以及本地科企创办人及科学家麦骞誉。

麦骞誉 : 庆幸具科学家及创业家基因 了解科创及产业链内每个挑战

麦骞誉表示，自己是香港土生的科学家及创业家，参与前沿创科工作超过20年，庆幸自己具备科学家及创业家的基因，了解科创及产业链内的每个挑战。他续称，自己既担任央企的首席科学家、全国重点实验室首席顾问等，深刻理解科技领域引进来、走出去的战略方向，了解行业痛点，亦在实践中累积了很多经验，希望借此参政为特区政府提供切实可行的建议。

邱达根 : 感受行政、立法及业界深度合作重要 冀争取连任

邱达根表示，自己20多年前由投资开始，与创科结下不解之缘，可以说是与香港创科一同成长，重提11年前业界成立一个争取创科局联盟，当日立法会与今天很不同，充满撕裂及不作为，当时业界团结到立法会请愿推动创科局成立，到4年前当选至今，深深感受到行政、立法及业界持分者的深度合作，以及良性互动，但仍有很多工作需要做，希望争取连任。

在必答环节，问到政府该如何善用科技为基层市民解决住屋问题。麦骞誉表示，组装合成建筑法利用很多3D打印技术去制造配件，可减少设计差，且很多人工智能(AI)算法应用，可建立住房需求的预测模型，以优化开发土地用途，亦可利用卫星遥感技术，研究如何妥善地利用全港1500公顷闲置土地。

邱达根认为政府应多运用数据，要将住房市场做到合适的分配，须掌握人口结构，包括有多少基层、中产，在推出简朴房供应后，未来市场需求是如何，以决定如何建立未来的住房市场。他又关注除了兴建之外，在审批程序可如何简化，建议应用更多人工智能。

麦骞誉 : 需研如何将资源落地交予本地科研 将技术转为成果

抽签提问方面，被问到在国家支持香港建设国际科创中心下，香港应如何利用本身的优势，以推动香港经济发展，同时贡献国家科技自立、自强。麦骞誉表示，香港基础研发较强，但相关的科学家有时会按自己兴趣做科研，影响技术落地，若真正由痛点著手，科研产业化机会比较大。他认为，说再多口号型贡献国家没有作用，反而是如何将资源落地交予本地科研将技术转为成果。

邱达根 : 须聚焦发展北都 其他项目或需放弃

被问到本港土地资源有限，政府可采取那些措施以应付创科基建及土地需求。邱达根指，北部都会区范围占了本港3分1的土地，但仍属有限土地面积，因此必须聚焦去做，有些需要大面积土地的项目或要放弃，又或与大湾区优势互补等。

记者：郭咏欣

摄影 : 何健勇

