专访｜葵青货柜码头发展 候选人倡强化海事法律等专业服务 与大湾区港口战略分工

曾是全球吞吐量最大的葵青货柜码头，近年吞吐量已下解，并跌出全球十大排名。面对区域竞争等挑战，有候选人建议强化本港海事法律、保险及仲裁等专业服务。

身兼中华出入口商会副会长的新民党张文嘉表示，一直推动香港成为高端航运服务中心，建议强化海事法律、保险及仲裁等专业服务，并加强与大湾区港口的战略分工与功能整合，提升香港竞争力。

民建联卢婉婷建议推动码头自动化与智慧化，引入数位管理系统，并发展冷链物流、电商仓储等业务，未来亦要加强与大湾区的协作；另一民建联区议员郭芙蓉建议，提升从业人员培训，并发展与航运相关服务。

至于如何改善荃湾、葵青区的公共交通网络，郭芙蓉指，中铁线是香港铁路网的「跨线枢纽」，建议参考东京山手线做法，贯穿多条线路，解决环形网络缺失、故障时转移不便的问题，提升铁路抗风险能力。卢婉婷指部分巴士路线重叠，建议整合资源提升效率，并解决脱班、人手不足等问题。

张文嘉建议加快现有道路改善工程，并引入人工智能交通管理系统，实时分析车流数据，缓解交通挤塞。

工联会陈颖欣、经民联莫绮琪皆以选务繁忙为由，婉拒受访。

