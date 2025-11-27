Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专访｜葵青货柜码头发展 候选人倡强化海事法律等专业服务 与大湾区港口战略分工

政情
更新时间：06:55 2025-11-27 HKT
发布时间：06:55 2025-11-27 HKT

曾是全球吞吐量最大的葵青货柜码头，近年吞吐量已下解，并跌出全球十大排名。面对区域竞争等挑战，有候选人建议强化本港海事法律、保险及仲裁等专业服务。

身兼中华出入口商会副会长的新民党张文嘉表示，一直推动香港成为高端航运服务中心，建议强化海事法律、保险及仲裁等专业服务，并加强与大湾区港口的战略分工与功能整合，提升香港竞争力。

民建联卢婉婷建议推动码头自动化与智慧化，引入数位管理系统，并发展冷链物流、电商仓储等业务，未来亦要加强与大湾区的协作；另一民建联区议员郭芙蓉建议，提升从业人员培训，并发展与航运相关服务。

至于如何改善荃湾、葵青区的公共交通网络，郭芙蓉指，中铁线是香港铁路网的「跨线枢纽」，建议参考东京山手线做法，贯穿多条线路，解决环形网络缺失、故障时转移不便的问题，提升铁路抗风险能力。卢婉婷指部分巴士路线重叠，建议整合资源提升效率，并解决脱班、人手不足等问题。

张文嘉建议加快现有道路改善工程，并引入人工智能交通管理系统，实时分析车流数据，缓解交通挤塞。

工联会陈颖欣、经民联莫绮琪皆以选务繁忙为由，婉拒受访。

记者︰黄子龙

摄影：刘骏轩

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
36分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
48分钟前