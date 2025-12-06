专访 ‧ 选委界｜管浩鸣倡制定人口及安老蓝图 设安老事务司 精准补充劳动力

立法会选举12月7日投票，其中选委会界别共50人争夺40个议席。争取连任的选委界管浩鸣接受《星岛头条》访问时建议，政府应尽早制定人口及安老蓝图，并设立「安老事务司」，以应对医疗、社福、房屋及经济等多方面挑战。

人口老化严重 财政负担大

身为「香港社福界心连心大行动」主席、社联主席的管浩鸣，一向关注社会福利、教育、安老等范畴，他指香港人口老化问题日益严峻，预计十年后80岁以上长者将超过80万，「同一个澳门（人口）差唔多」；至2040年，65岁以上人口将占总人口三分之一，即超过200万人。他说届时对医疗、社福、房屋及经济等社会各层面，构成巨大挑战，对本港财政负担大，「就算用2000亿都唔知搞唔搞得掂。」

管浩鸣建议，政府应尽早制定一份全面的人口蓝图和安老蓝图，并设立安老事务司，以统筹跨部门的安老政策。他强调，安老事务涉及医疗、社福、房屋等多个范畴，需要由专责部门进行协调。

蓝图精准补充劳动力 非纯鼓励生育

管浩鸣续指，人口政策蓝图除关注长者人口外，亦应精准分析香港各阶段所需的人口结构，形容香港人口结构是「倒三角」，劳动人口缺口大，尤其是中产及专业人士，包括建筑师和律师等。他认为，政府应透过人口蓝图，精准地补充流失劳动力，而非单纯鼓励生育，称「我而家叫你生，都要二十几年之后，人口（老化）都顶峰」，远水难救近火。

安老蓝图需涵盖银发就业及社区设计

在安老蓝图方面，管浩鸣认为除大湾区安老外，亦应涵盖银发经济，包括银发就业及银发友善社区设计等范畴，因社会节奏改变，「夜经济可能未必好有效，因为𠮶啲老人家都瞓咗觉」。他建议，社会设计应考虑长者需求，如调整医疗系统中老人科和牙科配套，又倡议设立老人宿舍，并探讨更多元化的社区照顾模式，以应对未来庞大的长者人口。

大湾区安老融合为长远趋势

管浩鸣坦言人口老化问题只会越加严重，香港作为全球最长寿的地区之一，加上地理限制，属于「全城市人口」，大湾区安老将是必然趋势。他建议，下一步应简化港人在内地就医流程，包括推动再简化内地药物「过河」、再推深圳医院模式的医院，并完善相关试点计划，以提升港人内地安老信心。他续指，内地医保与民政系统的对接是重要方向，目前资讯互通仍有待完善，认为政府应尽早制定蓝图并进行磨合，以应对未来可能出现的挑战。

记者：李健威

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名