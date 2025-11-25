四中全会宣讲会︱李家超：十五五规划为香港发展作重要部署 周霁：充分体现中央对港高度重视

政府今日（25日）举行中共第二十届「四中全会」宣讲会，与会者来自社会各界，包括港区全国人大代表、各同乡社团领导层、司局长等，前任前政长官曾荫权亦有出席。行政长官李家超致辞时，感谢中央对香港关心和支持，因应特区政府请求、经中央批准，派宣讲团代表来港，宣讲中共二十届「四中全会」精神，充分体现中央对香港的高度重视、殷切关怀。

李家超：十五五规划为香港描绘更美好未来

他又称，中共二十届「四中全会」意义重大，是在国家「十四五」规划圆满收官、「十五五」规划布局的关键节点，而召开的一次重要会议，全会更审议通过中共中央关于国民经济及社会发展第15个五年规划建议，系统总结了「十四五」国家发展取得的重大成就，深入分析「十五五」面临的新形势、新要求 。

他指回顾「十四五」，尽管国际环境复杂多变，又受世界疫情冲击，国家仍取得举世瞩目的重大成就，在经济实力、科技实力和综合国力上都跃向新台阶，在中央领导和支持下、在特区政府和市民的共同努力下，各项社会事业不断进步。他表示，「十五五」规划建议为国家未来五年发展，作出顶层设计和战略化，提出了经济、社会发展的主要目标及重点任务，也为支持香港发展，作重要部署，为香港描绘更加美好的未来。

周霁：宣讲团来港充分体现中央对香港发展高度重视

中联办主任周霁致辞时亦称，中央宣讲团来港宣讲，充分体现中央政治局对香港发展的高度重视、对香港同胞的关心关爱，代表中央港澳办、国务院港澳办及中联办欢迎中央宣讲团的到来。

他指，中共二十届「四中全会」是「十四五」规划即将圆满收官、「十五五」规划正在谋篇布局的关键时期召开的一次十分重要的会议，「十四五」以来，在国家主席习近平、中央政府的坚强领导下，国家经济社会发展取得新的开创性进展、突破性变革，香港也历史性补齐了维护国家安全的法律制度短板，全面落实爱国主义，香港迎来新经济、谋发展、搞建设、惠民生的最好时期。

周续称，香港再次被国际评估机构评为全球最自由经济体，各排名都有进步，形容国际社会纷纷看好香港当前发展和未来前景，在座各位是以真金白银为香港未来投下了信任票，而这些城市的品格，得益于全面准确贯彻「一国两制」方针，得益于中央政府和祖国的大力支持，是特区政府团结带领社会各界和广大市民拼出来、干出来，在此向大家长期以来的付出和贡献，表示由衷敬意。

冀社会从十五五规划 更准确把握发展方向

他表示，「十五五」规划强调坚定不移贯彻「一国两制」方针，落实爱国者原则，提升港澳依法治理的效率，强调支持港澳更好融入和服务国家发展大局，巩固提升香港国际金融中心、航运贸易中心地位，强调支持香港建设国际科创中心，支持港澳打造国际高端人才的集聚高地，这都包含了对香港发展的重视和期待。

他相信通过今次宣讲，社会一定能从国家发展成就中，更加坚定必胜信心，从形势任务中更好认清机遇与前景，从「十五五」规划建设中更准确把握发展方向，巩固好香港经济社会发展的良好态势。他更呼吁在座各界人士，在立法会选举中主动依法履行好公民的权利，为自己、为香港、为未来，投出神圣一票，以优质民主提升社区依法治理效率，实现香港更好发展。

记者：郭咏欣

摄影：卢江球