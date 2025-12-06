Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专访︱「公屋仔」招国伟：青年躺平非主流 刘振江倡增建大单位 「400呎难培育下一代」

政情
更新时间：07:20 2025-12-06 HKT
发布时间：07:20 2025-12-06 HKT

置业、向上流动难等问题，困扰不少本港年轻人，近年甚至有说法指青年宁愿「躺平」，一到18岁便轮候公屋。参选立法会选委会界别的公屋联会总干事招国伟接受《星岛头条》访问时表示，自己公屋出身，不认为青年躺平是主流，建议将居屋白表的首期降至5%，与绿表看齐，坦言「青年人唔系供唔起，而系首期加埋装修费太贵」。

招国伟：白表首期应降至5%与绿表看齐

另一选委界候选人、测量师学会前会长刘振江则指，香港住宅单位「越起越细」不理想，认为要增加大单位供应，扭转趋势，让市民「住大啲」。他认为现时土地供应比过去多，「唔系无地」，认为政府应在新批土地条款中，鼓励甚至要求发展商兴建更多大单位，以吸引来港的专才买楼、改善居住空间。

刘振江叹：年轻夫妇点喺400呎单位培育下一代？

刘振江指，应鼓励年轻夫妇置业自住，包括印花税宽免不应只限于400万元单位，可进一步提升限额，让他们更容易购买大单位。他直言，当全港九成单位都是中小型，「真系唔知一对年轻夫妇点样喺400呎单位，会愿意生小朋友、培育下一代」。

招国伟亦认同青年应「住大啲」，认为现时资助出售房屋单位面积封顶280呎只是起步，仍有空间再提高至300多呎，指现时居屋大单位极受欢迎。他又认为吸引人才来港关键，在于北部都会区等新发展区，必须提供较大单位。他举例，当年「吸引人去天水围都要起大啲」，故须加强北都居住配套，才能令专才和本港青年愿到北都居住。

记者：陈俊豪

摄影：何家豪、何健勇

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名

