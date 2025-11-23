全球投资者调整策略 陈茂波：地缘政局下 香港成资金避险安全港

财政司司长陈茂波在网志表示，受到地缘政局的影响，全球投资者都重新评估其资产组合的风险，并调整投资策略、分散风险，香港成为资金避险的安全港。

陈茂波指，本港银行存款总额继去年上升7%后，今年来进一步上升超过10%至逾19万亿港元；新股集资活动领先全球、财富管理业界蓬勃发展、与世界各地的金融合作也持续深化，这些都反映国际资金垂青香港市场。今年以来多只重磅新股集资，亦吸引了不少来自西方以至中东的基石投资者参加。近来不少来港参会的国际金融领袖，都表示其机构正计划在港增聘人手、扩充规模。

香港商品出口录连续19个月按年增长

在航运贸易方面，陈茂波称，面对国际上单边主义崛起，全球供应链、产业链正加快重整，国家跟东盟以至全球南方的经贸关系亦进一步深化下，香港的商品出口不但未受关税战的打击，更是连续录19个月录得按年增长，今年首3季合计更是显著增加11.3%。

他续指，为了抓紧全球变局下航运业的新机遇，正致力向全球推广香港航运业的优势，上周刚举行的「香港海运周2025」便是该行业今年在港的重点活动之一，今年破纪录地吸引了来自世界各地合共超过18 000人参与。

上周另一项特别的活动，是在亚洲国际博览馆举行的「国际展览业协会2025全球年会」(UFI Global Congress 2025)。这项国际盛事时隔25年再次于香港举办，适逢国际展览业协会今年庆祝成立100周年，标志着全球业界对香港国际会展枢纽地位的认可。

续开拓新兴市场并全力巩固与传统市场联系

陈茂波表示，在继续开拓新兴市场的同时，也全力巩固香港与传统市场的联系，这是发展香港国际化优势的核心策略。本周初，他将前往英国伦敦及意大利米兰，出席由香港贸易发展局主办的大型活动，向当地商政领袖及企业高管介绍香港的优势、新发展和新机遇，并跟他们就双方关心的议题深入交流，加深彼此的了解，寻求更多合作双赢的机会。

香港正转型为多功能双向平台

陈茂波在社交平台补充，过去一周，继续有不少重要的大型国际会议在香港举行，涵盖经济、金融、航运及会议展览业等范畴，参与人数众多，个别活动的与会者超过一万人。这些国际会议汇聚了来自世界各地相关行业的领袖及企业高层管理人员，就著业界关注的议题及未来发展，交流意见并进行深入讨论。这些讨论有助本地和国际业界掌握前沿的资讯和发展趋势，也巩固并提升香港作为国际交流平台的地位，在促进跨地域和跨界别的合作的同时，也有助与会者更好的了解香港的近况和在相关范畴的最新发展。

他以其中一场由国际金融媒体主办的环球经济论坛为例，活动汇聚了数百位本地及国际金融、商界和创科界领袖参加。从金融、经济、科技创新与人才等方面，探索未来的发展。他在论坛上指出，不断变化的国际地缘政治局势，亦为香港带来新的机遇。作为国际金融中心、联通内地和全球市场，香港正从过去作为国际企业发展内地市场的跳板，转型至为境内外企业开拓对方市场的多功能双向平台，这让香港作为国际金融中心的内涵不断丰富，功能更为突出。

最后陈茂波指，在香港全力拼经济、谋发展的关键时刻，需要更多有承担、有能力和有视野的议会代表，一起携手推动香港更蓬勃的发展。他呼吁大家鼓励家人、朋友和同事，在12月7日立法会选举，一齐投票，为香港选贤任能。